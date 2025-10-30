Krystyna Janda zdecydowała, kto ją zastąpi. "Zgodziła się"

Krystyna Janda wyznaczyła swoją następczynię

Krystyna Janda, która od lat prowadzi warszawskie sceny Teatr Polonia i Och-Teatr, udzieliła niedawno wywiadu, w którym zdradziła, kto przejmie stery w tych instytucjach po jej odejściu.

"Myślę o przyszłości naszych teatrów i fundacji. Wczoraj podpisaliśmy u notariusza papiery uwzględniające moją nieobecność. Rozszerzyłam radę fundacji. I skład komisji kontrolnej. Moja córka zgodnie z moją wolą ma mnie zastąpić na miejscu prezesa fundacji i szefowej teatrów, kiedy odejdę. To postanowione. (...) Zgodziła się" - wyznaje aktorka w rozmowie z Tomaszem Platą z miesięcznika "Teatr".

Janda mówi, że jej córka, aktorka Maria Seweryn , od zawsze jest związana z fundacją, dużo tu gra, reżyseruje.

"Przeszła wszystkie etapy, siedziała nawet w kasie jakiś czas, kiedy była potrzeba. Prowadziła remont Och-Teatru. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. Zresztą nie będzie w tym zadaniu sama. Do rady naszej fundacji weszli nowi ludzie. W razie czego pomogą. Już powoli muszą zacząć myśleć, jak to wszystko urządzić, kiedy mnie tu nie będzie" - wyjaśnia aktorka.

Krystyna Janda zdradza, ile płaci artystom

W rozmowie z miesięcznikiem "Teatr" Krystyna Janda opowiedziała również o stawkach, na jakie w jej teatrach mogą liczyć reżyserzy i aktorzy.

"Reżyseria to u nas 25-40 tysięcy. Niezależnie od tego, czy chodzi o znane nazwisko, czy debiutanta" - oświadczyła artystka.

Co z aktorami? Ci otrzymują "4-7 tysięcy za zrobienie roli". "Poza tym dostają pieniądze za każde wykonanie spektaklu. Niedużo. Ale wiedzą, że u nas przedstawienie będzie grane. Że szybko, w ciągu dwóch lat, mogą dojść do progu 100 wykonanych spektakli" - wyjaśnia Janda.

"Młodzi debiutujący aktorzy wiedzą z kolei, że występ u nas to trampolina do kariery. Na spektakle przychodzą do nas wszyscy, którzy angażują do filmów, telewizji, do innych teatrów" - dodaje.