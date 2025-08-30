Kolejna gwiazda w filmowej ekranizacji "Lalki". To legenda polskiego kina
Kolejna legenda polskiego kina dołączyła do filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Kogo zagra Krystyna Janda?
Jak wiemy, obecnie powstają dwie kolejne adaptacje powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz serial Netfliksa, za który odpowiada Paweł Maślona. Ostatnio o kolejną gwiazdę powiększyła się obsada filmu Macieja Kawalskiego.
"Do obsady "Lalki" dołącza Krystyna Janda - legenda polskiej sceny teatralnej i filmowej. W filmie Macieja Kawalskiego wcieli się w Hrabinę Karolową, ciotkę Izabeli Łęckiej - kobietę dumną, wyrazistą, głęboko zakorzenioną w świecie XIX-wiecznej arystokracji" - napisano na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie.
"Hrabina Joanna. Mam wrażenie, że to jedyna postać bez problemów w tej historii, także finansowych. Co scena nowa wspaniała suknia. Uśmiechnięta, ironiczna i racjonalna. Miła do grania" - zacytowano również słowa Krytyny Jandy.
Książka Prusa powstała jako powieść popularna, dla ludzi, a jednak przetrwała próbę czasu i od ponad 135 lat porywa zarówno szerokiego odbiorcę jak literaturoznawców i powieściopisarzy. I taki też marzy mi się film - atrakcyjny, dla ludzi, porywający, chwytający za serce. Film, do którego chce się wracać" - zapewnił Kawalski.
W jego filmowej "Lalce" w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Ignacego Rzeckiego zagra Marek Kondrat. W obsadzie znaleźli się również: Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska) oraz Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna).
"Lalkę" została przenieisona na ekran już dwuktornie. W 1968 roku Wojiech Has nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.
