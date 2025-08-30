Kolejna gwiazda w filmowej ekranizacji "Lalki". To legenda polskiego kina

"Lalka": Krystyna Janda dołącza do obsady

Jak wiemy, obecnie powstają dwie kolejne adaptacje powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz serial Netfliksa, za który odpowiada Paweł Maślona. Ostatnio o kolejną gwiazdę powiększyła się obsada filmu Macieja Kawalskiego.

"Do obsady "Lalki" dołącza Krystyna Janda - legenda polskiej sceny teatralnej i filmowej. W filmie Macieja Kawalskiego wcieli się w Hrabinę Karolową, ciotkę Izabeli Łęckiej - kobietę dumną, wyrazistą, głęboko zakorzenioną w świecie XIX-wiecznej arystokracji" - napisano na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie.

Reklama

"Hrabina Joanna. Mam wrażenie, że to jedyna postać bez problemów w tej historii, także finansowych. Co scena nowa wspaniała suknia. Uśmiechnięta, ironiczna i racjonalna. Miła do grania" - zacytowano również słowa Krytyny Jandy.



"Lalka": gwiazdorska obsada filmu

Książka Prusa powstała jako powieść popularna, dla ludzi, a jednak przetrwała próbę czasu i od ponad 135 lat porywa zarówno szerokiego odbiorcę jak literaturoznawców i powieściopisarzy. I taki też marzy mi się film - atrakcyjny, dla ludzi, porywający, chwytający za serce. Film, do którego chce się wracać" - zapewnił Kawalski.

W jego filmowej "Lalce" w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Ignacego Rzeckiego zagra Marek Kondrat. W obsadzie znaleźli się również: Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska) oraz Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna).

"Lalka": powstały już dwie ekranizacje

"Lalkę" została przenieisona na ekran już dwuktornie. W 1968 roku Wojiech Has nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.



Zobacz też: Ten film zrobił furorę w kinach w latach 80. Pilne wieści o planowanym sequelu