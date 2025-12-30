Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Brigitte Bardot? Decyzje zostały podjęte

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot - jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek, legenda kina, symbol emancypacji kobiet - zmarła 28 grudnia w wieku 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach, pracowała z tak wybitnymi reżyserami, jak Jean-Luc Godard, Louis Malle, Roger Vadim czy Henri Georges Clouzot.

Jak podała Fundacja Brigitte Bardot, pogrzeb aktorki odbędzie się 7 stycznia o godz. 11:00 w Saint-Tropez. Po ceremonii w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej nastąpi "pochówek, który będzie miał charakter prywatny" - informuje PAP. Bardot spocznie na cmentarzu, na którym pochowani są jej rodzice.

Uroczystości odbywające się w kościele będzie można oglądać na specjalnych telebimach wystawionych w porcie i na centralnym placu Saint-Tropez. Fundacja przekazała, że po pogrzebie przewidziano "hołd dla aktorki, który będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Saint-Tropez i jej wielbicieli".

Przed laty Bardot w wywiadach prasowych mówiła, że chce spoczywać na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Jednak w ostatnim czasie aktorka zmieniła zdanie i ostatecznie zostanie pochowana na cmentarzu w Saint-Tropez, leżącym nad brzegiem morza. Znajduje się tam grób rodzinny gwiazdy, w którym spoczywają jej rodzice, Louis i Anne-Marie Bardot. Na terenie nekropolii pochowany jest również pierwszy mąż Bardot, reżyser Roger Vadim.

Brigitte Bardot zmarła 28 grudnia 2025 roku

Brigitte Bardot zmarła 28 grudnia 2025 roku w wieku 91 lat. Informację o śmierci aktorki podała fundacja jej imienia.

"Z wielkim smutkiem donosimy o śmierci naszej założycielki i przewodniczącej, pani Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która zdecydowała się porzucić swą karierę, by poświęcić życie i energię dobrobytowi zwierząt" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Brigitte Bardot Fundation.



Była jedną z ikon kultury lat 50. i 60. XX wieku. W 1973 roku, mając 39 lat postanowiła zakończyć znakomicie rozwijającą się karierę i poświęcić działalności na rzecz ochrony zwierząt. "Oddałam młodość mężczyznom. Mądrość oddam zwierzętom" - stwierdziła.



"Szaleństwo, które mi towarzyszyło, wydawało mi się nie tego świata. Nigdy nie byłam gotowa na życie gwiazdy" - mówiła w rozmowie z "Guardianem" z 1996 roku.

W 1986 roku otrzymała Legię Honorową. Jej najsłynniejsze role pochodzą z filmów: "I Bóg stworzył kobietę", "Viva Maria!", "Pogarda", "Gdyby Don Juan był kobietą", "Królowe Dzikiego Zachodu".