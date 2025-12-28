Informację o śmierci aktorki podała fundacja jej imienia. "Z wielkim smutkiem donosimy o śmierci naszej założycielki i przewodniczącej, pani Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która zdecydowała się porzucić swą karierę, by poświęcić życie i energię dobrobytowi zwierząt" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Brigitte Bardot Fundation.

Brigitte Bardot. Dzieciństwo i początek kariery

Bardot przyszła na świat 28 września 1934 roku. Była najstarszą córką Louisa Bardot, inżyniera, i Anny-Marii Mucel. Wychowywała się w majętnej, konserwatywnej rodzinie. Jako dziecko Bardot cierpiała z powodu wady zgryzu, problemów ze wzrokiem i przewlekłych stanów zapalnych skóry. Rodzice poświęcali większość swej uwagi jej młodszej siostrze.

Reklama

Podczas niemieckiej okupacji Paryża przyszła gwiazda rozpoczęła naukę tańca. Od 1949 roku uczęszczała do prestiżowego Conservatoire de Paris. Wtedy też zaczęła pracować jako modelka. W 1950 roku pojawiła się na okładce magazynu "Elle", dzięki której otrzymała pierwsze oferty aktorskie.

Zdjęcie Brigitte Bardot w 1955 roku / Express / Stringer / Getty Images

Brigitte Bardot. Ten film uczynił z niej gwiazdę

Wśród oczarowanych jej urodą był Roger Vadim. Na początku lat 50. XX wieku był początkującym scenarzystą i asystentem reżysera Marca Allégreta. Namówił swojego mistrza, by zaprosił 15-letnią wówczas Bardot na zdjęcia próbne. Dziewczyna nie zrobiła większego wrażenia na reżyserze, który nie zaoferował jej roli. Natomiast Vadim był nią zachwycony. Kilka tygodni później początkujący filmowiec i nastoletnia modelka zostali kochankami. Jej rodzice byli przeciwni tej relacji, co dla Bardot skończyło się nieudaną próbą samobójczą. Wówczas ociec dziewczyny zgodził się na związek pod warunkiem, że Vadim znajdzie pracę i zostanie rzymskim katolikiem. Para pobrała się w grudniu 1952 roku.

W ich małżeństwie szybko pojawił się kryzys, a gwoździem do jego trumny było debiut reżyserski Vadima "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Bardot poznała na planie Jeana-Louisa Trintignanta i straciła dla niego głowę. Romans rozwijał się na oczach Vadima. Rozwód sfinalizowano w 1957 roku. Oboje pozostali w dobrych relacjach do śmierci reżysera w 2000 roku.

Od 1952 roku Bardot pojawiała się na ekranie w małych rolach, między innymi w "Wielkich manewrach" René Claira. Udział w "I Bóg stworzył kobietę" uczynił z niej międzynarodową gwiazdę oraz ikonę mody. Jej uroda urzekła między innymi Johna Lennona i Paula McCartneya, którzy poprosili swoje ówczesne partnerki, by zafarbowały włosy na blond.

Zdjęcie Roger Vadim i Brigitte Bardot w 1961 roku / Bettmann / Contributor / Getty Images

Brigitte Bardot. Sukcesy w latach 60. XX wieku

Po sukcesie "I Bóg stworzył kobietę" Bardot nie schodziła z kinowych ekranów. Często występowała w kilku filmach rocznie. Szczególnie intensywny był dla niej początek lat 60. XX wieku. Wystąpiła wtedy w swoich najgłośniejszych filmach, między innymi w "Prawdzie" (1961, reż. Henri-Georges Clouzot), "Życiu prywatnym" (1962, reż. Louis Malle) u boku Marcello Mastroianniego, "Pogardzie" (1963, reż. Jean-Luc Godard) i "Viva Maria!" (1965, reż. Louis Malle).

Równolegle Bardot rozwijała swoją karierę muzyczną. Szczególny sukces odniosła dzięki współpracy z Serge’em Gainsbourgiem, Bobem Zaguryem i Sachą Distelem. Aktorka była także pierwszą wykonawczynią piosenki "Je t'aime... moi non plus". Gainsbourg napisał ją z myślą o gwieździe "I Bóg stworzył kobietę". Nagranie nie zostało upublicznione na jej prośbę. Bała się skandalu wynikającego z jej romansu z Gainsbourgiem. Piosenkę nagrano jeszcze raz, a wykonała ją Jane Birkin.

Brigitte Bardot. Zrezygnowała z kariery, by nieść pomoc zwierzętom

Bardot odeszła z show-biznesu w 1974 roku po zagraniu w 47 filmach, kilku musicalach i nagraniu ponad 60 piosenek. Była nominowana do nagrody BAFTA, otrzymała też nagrodę Davida di Donatella dla najlepszej aktorki zagranicznej za rolę w filmie "Prawda" z 1960 roku.

Po zakończeniu kariery aktorskiej zajęła się pracą na rzecz zwierząt. Założyła m.in. The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals.

Wiadomość w trakcie aktualizacji.