Przejmujący thriller polityczny Netfliksa. Z taką obsadą szykuje się murowany hit
Określany jako przejmujący i zaskakujący thriller polityczny "Dom pełen dynamitu" może okazać się jedną z najciekawszych jesiennych premier. Najnowszy film uznanej reżyserki został bardzo dobrze przyjęty podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Już zwiastun wbija w fotel.
Pod koniec października w Netfliksie zadebiutuje najnowszy film Kathryn Bigelow. Będzie to jej pierwsza produkcja od czasu dramatu społecznego "Detroit" z 2017 roku. Twórczyni "The Hurt Locker: W pułapce wojny" oraz "Wróg numer jeden" jest pierwszą kobietą, która otrzymała Oscara za najlepszą reżyserię.
Fabuła produkcji "Dom pełen dynamitu" osnuta jest wokół grupy oficjeli Białego Domu, którzy muszą zapobiec "zbliżającemu się zagrożeniu i ocalić Stany Zjednoczone przed katastrofą. Akcja ma rozgrywać się w czasie rzeczywistym" - możemy dowiedzieć się z oficjalnego opisu.
Za kamerą stanęła Kathryn Bigelow, a scenariusz napisał Noah Oppenheim, odpowiedzialny m.in. za filmy "Jackie", "Więzień labiryntu" czy serial "Dzień zero". W rolach głównych wystąpią m.in. Rebecca Ferguson (wcieli się w postać Olivii Walker), Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Moses Ingram, Willa Fitzgerald, Anthony Ramos.
Pierwsze reakcje po premierze filmu na festiwalu w Wenecji są dość pozytywne. Widzowie zwracają uwagę, że polityczny thriller jest widowiskowy i intrygujący. Można go odbierać jako komentarz do sytuacji w Stanach Zjednoczonych - po seansie widzowie wyjdą z kina zaskoczeni. "Dom pełen dynamitu" jest dramatem, który przykuwa uwagę od pierwszej sceny.
W sieci pojawił się zwiastun produkcji Netflika. W materiale filmowym możemy zobaczyć Rebeccę Ferguson i Jareda Harrisa, którzy muszą stawić czoła niepokojącej sytuacji. Premiera filmu zaplanowana jest na 24 października.
