Jeden z najlepszych filmów Marvela powróci. Reżyser potwierdza

"Czarna Pantera" to jeden z najlepszych filmów MCU

"Czarna Pantera", film, który wyszedł w 2018 roku, został uznany przez wielu fanów Marvela za jedną z najlepszych produkcji studia. Ekranizacja, w której główny bohater T'Challa powraca do Wakandy, by objąć tron, jest częścią III Fazy Filmowego Uniwersum Marvela. W główną postać w filmie wcielił się Chadwick Boseman, a na ekranie partnerowali mu m.in. Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya i Letitia Wright.

Superbohater Marvel Comics doczekał się także kontynuacji o tytule "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", która była poruszającym pożegnaniem z aktorem odgrywającym główną rolę. Chadwick Boseman zmarł po walce z chorobą, dlatega druga część "Czarnej Pantery" skupia się na losach siostry T'Challi odgrywanej przez Letitię Wright.

"Czarna Pantera 3" powstaje. Co wiemy?

Wiemy, że "Czarna Pantera 3" powstaje. Reżyser i scenarzysta poprzednich części z serii, Ryan Coogler, potwierdził, że trzecia odsłona będzie jego kolejnym projektem filmowym. W tym roku twórca wypuścił "Grzeszników" - amerykański horror o wampirach, który podbił kina.

Dużo mówiło się o zatrudnieniu nowego aktora, który wcieliłby się w Czarną Panterę. Podobno propozycję miał otrzymać Damson Idris, ale aktor nie powtwierdził ani nie zaprzeczył doniesień. Gwiazdor przez lata błyszczał na ekranie w serialu "Snowfall", a ostatnio mogliśmy go oglądać w superprodukcji z Bradem Pittem - "F1".

Zdjęcie F1 / materiały prasowe

