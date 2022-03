Independent Spirit Awards 2022: "Córka" filmem roku!

Independent Spirit Awards to coroczne nagrody przyznawane twórcom kina niezależnego. Wyróżnienia przyznawane są przez organizację non-profit Film Independent, zrzeszającą niezależnych twórców.

"Córka" najlepszym filmem roku

Obraz "Córka" triumfował podczas 37. edycji Independent Spirit Awards. Zdobył nie tylko nagrodę w kategorii najlepszy film, uhonorowano również Maggie Gyllenhaal aż w dwóch kategoriach - najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz.



Reklama

Maggie Gyllenhaal , która jest przede wszystkim znaną aktorką, była dwukrotnie nominowana za swe role do Independent Spirit Awards, ale nagrody zdobyła dopiero jako reżyserka i autorka scenariusza.

Film "Córka" otrzymał w tym roku również trzy nominacje do Oscarów - sprawdź listę nominowanych!



Główną bohaterką filmu jest pochodząca z Wielkiej Brytanii 40-letnia Leda (w tej roli Olivia Colman ), która na co dzień wykłada na uniwersytecie. Poznajemy ją w momencie, gdy przyjeżdża do greckiego kurortu na samotne wakacje. Spędza na plaży całe dnie, nie szukając towarzystwa. Odpoczywa i obserwuje młodą mamę ( Dakota Johnson ), jej córkę oraz ich głośną rodzinę. Leda widzi, że kobieta jest zmęczona macierzyństwem. Rozumie, przez co przechodzi bohaterka - wiele lat temu sama musiała walczyć o przetrwanie we własnym domu, w którym czuła się jak w więzieniu - jej córeczki domagały się od niej pełni uwagi, a mąż skupiał się wyłącznie na własnej karierze. Podjęła wtedy dramatyczną decyzję.



Wideo "Córka": Trailer

Independent Spirit Awards: Pozostałe nagrody

Nagrody aktorskie w kategoriach pierwszoplanowych otrzymali: Taylour Paige za rolę w filmie "Zola" oraz Simon Rex za kreację w "Red Rocket" .

W drugim planie triumfowali: Ruth Negga za "Pomiędzy" i Troy Kotsur za "CODĘ", który przeszedł do historii jako pierwszy niesłyszący aktor, otrzymujący Independent Spirit Award.

Najlepszym filmem zagranicznym została japońska produkcja "Drive My Car" (przeczytaj recenzję filmu ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Drive My Car" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Leonardo DiCaprio wspiera Ukrainę! Przekazał 10 milionów dolarów

Sean Penn: Emocjonalny wywiad o sytuacji w Ukrainie! Prosi o pomoc

Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

Vera Farmiga w geście solidarności z Ukrainą

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .