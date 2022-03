Sean Penn o sytuacji na Ukrainie

W rozmowie Sean Penn opowiedział o odwadze i patriotyzmie Ukraińców - zdziwił go bowiem fakt, że w samochodach, jakie mijały go po drodze, były tylko kobiety i dzieci. Aktor wyznał, że ojciec podrzucał rodzinę na granicę i wracał, aby walczyć. Przypomniał, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat muszą pozostać w kraju i walczyć z Rosją.

Penn wspominał o tym, że wielokrotnie przebywał na terytoriach ogarniętych wojną, wyraził uznanie dla walczących o wolność Ukraińców. Zaznaczył, że będą oni walczyć do upadłego oraz że Władimir Putin nie spocznie, dopóki nie osiągnie swojego wyznaczonego celu.

Reklama

Sean Penn: Apel do rzadu Stanów Zjednoczonych

W związku z tym zaapelował do rządu Stanów Zjednoczonych o pomoc Ukrainie i zrobienie wszystkiego, co w jego mocy, aby zakończyć konflikt.



"Nie mam odpowiedzi (...) Na pewno wiem, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukraińców oraz prezydenta Zełenskiego. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie możemy myśleć o sobie w sposób, w jaki Ameryka by chciała" - powiedział na antenie.

W dalszej części emocjonalnego wywiadu Penn przyznał, że konflikt może rozprzestrzenić się poza granice Ukrainy oraz że walczący Ukraińcy zdają sobie sprawę, że pomoc wojskowa nie nadejdzie. Mówił także o odwadze i godności prezydenta Zełenskiego.



Wideo youtube

Przypomnijmy, że Sean Penn nie po raz pierwszy odwiedza Ukrainę w związku z realizacją filmu dokumentalnego. Już w listopadzie 2021 roku przebywał w Ukrainie i prowadził rozmowy z żołnierzami.



Zobacz też:

Angelina Jolie apeluje o wspieranie uchodźców

Mila Kunis i Ashton Kutcher pomogą Ukraińcom

Ukraiński reżyser zwolniony z aresztu domowego we Włoszech