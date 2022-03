Leonardo DiCaprio przekazał 10 milionów dolarów na pomoc Ukrainie

Leonardo DiCaprio jak wielu innych ludzi kultury postanowił wesprzeć rozdartą wojną Ukrainę. Przekazał na jej rzecz kwotę 10 milionów dolarów. Ciekawostką jest fakt, że babcia aktora od strony matki, Helene Indenbirken, urodziła się w Odessie jako Jelena Stiepanowna Smirnowa. Po rewolucji rosyjskiej w 1917 roku wyemigrowała wraz z rodzicami do Niemiec. Miała wtedy trzy lata. Z wnukiem łączyła ją bardzo silna wieź. Czasami towarzyszyła mu podczas pokazów jego filmów, jak np. podczas premiery obrazu "Aviator". Helene Indenbirken zmarła 5 sierpnia 2008 roku w wieku 93 lat.

Świat kultury wspiera Ukrainę

Swoją solidarność z Ukrainą wyrażają aktorzy, reżyserzy i ludzie szeroko pojętej kultury. Robert De Niro stwierdził podczas spotkania nw Uniwersytecie w Cambridge, że trzeba zrobić wszystko, aby powstrzymać agresję Rosji. Ryan Reynold i Blake Lively zachęcają do udziału w zbiórce na rzecz Ukrainy i obiecują, że podwoją każdą wpłaconą kwotę. Urodzona w Kijowie Mila Jovovich, która ma korzenie ukraińskie i rosyjskie, jest przerażona sytuacją w Ukrainie oraz, jak sama, przyznała rozdarta na pół.

Z kolei Mila Kunis i Ashton Kutcher w opublikowanym w piątek wideo przekazali, że zamierzają wspomóc działania humanitarne w Ukrainie. Kunis i Kutcher zamierzają przekazać na zbiórkę 3 mln dolarów. Celem jest zebranie 30 mln dolarów.

Zdjęcie Ashton Kutcher i Mila Kunis / MediaNews Group/Bay Area News / Getty Images

"Dzięki GoFundMe zbiórka ta będzie miała natychmiastowy wpływ na działania związane z pomocą humanitarną dla uchodźców. Fundusz wesprze Flexport.org i Airbnb.org, dwie organizacje, które aktywnie działają w terenie, zapewniając pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Flexport.org organizuje dostawy zaopatrzenia do ośrodków dla uchodźców w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji i w Mołdawii. Airbnb.org zapewnia bezpłatne, krótkoterminowe wynajmy mieszkań osobom uciekającym z Ukrainy. Ashton i ja postanowiliśmy przekazać na ten cel 3 miliony dolarów. Mamy nadzieję zebrać łącznie 30 milionów. Ukraińcy to dumni i odważni ludzie, którzy zasługują na naszą pomoc" - zaznaczyła Kunis.



Znaczną kwotę na rzecz Ukrainy przekazał także Reed Hastings, współzałożyciel i właściciel Netflixa. O swojej decyzji poinformował na Twitterze. Przy okazji wspomniał reżysera Evgeny Afineevsky'ego, który odpowiedzialny jest za film dokumentalny "Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom". Nominowany do Oscara film można zobaczyć na Netflixie.



