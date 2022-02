Nominacje do Oscarów ogłoszono we wtorek na stronie internetowej nagród. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Tracee Ellis Ross i aktor Leslie Jordan.

Aż dwanaście nominacji otrzymały "Psie pazury" Jane Campion. Poza rywalizacją o najlepszy film roku, produkcja Netfliksa powalczy też w następujących kategoriach: najlepsza reżyseria (Jane Campion), najlepszy aktor (Benedict Cumberbatch), najlepsza aktorka drugoplanowa (Kristen Dunst), najlepszy aktor drugoplanowy (Jesse Plemons i Kodi Smith-McPhee), najlepsze zdjęcia (Ari Wegner), najlepszy scenariusz adaptowany (Jane Campion), najlepsza muzyka (Johnny Greenwood), najlepszy montaż (Peter Sciberras) i najlepsza scenografia i najlepszy dźwięk.

Poza "Psimi pazurami" o tytuł najlepszego filmu roku powalczą: "CODA" Sian Heder, "Belfast" Kennetha Branagha, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "Nie patrz w górę" Adama McKaya, "Diuna" Denisa Villeneuve'a, "King Richard: Zwycięska rodzina" Reinaldo Marcusa Greena, "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, "Zaułek koszmarów" Guillermo del Toro oraz "West Side Story" Stevena Spielberga.

Akcja "Psich pazurów" rozgrywa się 1925 roku, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil i George, zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt.



George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.



W kategorii "najlepsza reżyseria" Jane Campion rywalizować będzie ze: Stevenem Spielbergiem ("West Side Story"), Kennethem Branaghiem ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchim ("Drive My Car") i Paulem Thomasem Andersonem ("Licorice Pizza").

O miano najlepszej aktorki rywalizować będą: Jessica Chastain ("Oczy Tammy Faye"), Olivia Colman ("Córka"), Penélope Cruz ("Matki równoległe"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") i

Kristen Stewart ("Spencer").

O Oscara dla najlepszego aktora powalczą zaś: Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina"), Benedict Cumberbatch ("Psie pazury") i Denzel Washington ("Tragedia Makbeta").

Polskie szanse na Oscara

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.



Wcielająca się w główną rolę Anna Dzieduszycka, choć nie jest profesjonalną aktorką, w filmie stworzyła poruszającą kreację. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski.

Na Rhode Island International Film Festival w USA Anna Dzieduszycka, odtwórczyni głównej roli w filmie, otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu. "Sukienka" otrzymała też nagrodę Best Narrative Short na Atlanta Film Festival.



Wideo KFK na 45. FPFF: „Sukienka”

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Szansę na statuetkę ma też Janusz Kamiński, nominowany do Oscara za najlepsze zdjęcia za "West Side Story".

Janusz Kamiński to dwukrotny zdobywca Oscara za filmy Stevena Spielberga "Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan" .



Operator jest autorem zdjęć do wyreżyserowanego przez Stevena Spielberga remake'u legendarnego musicalu "West Side Story". Film od 18 grudnia jest dostępny na ekranach polskich kin. Za tę właśnie produkcję Kamiński otrzymał nominację do Oscara .

O statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia powalczą również: Greig Fraser ("Diuna"), Dan Laustsen ("Zaułek koszmarów"), Ari Wegner ("Psie pazury"), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").



Janusz Kamiński: Oko Spielberga 1 / 8 Na zdjęciu: Janusz Kamiński i Steven Spielberg Źródło: Getty Images Autor: Jeff Kravitz udostępnij

Oscarowa gala znów będzie miała prowadzącego

Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre. Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich po trzech latach, kiedy uroczystość odbywała się bez prowadzącego, organizatorzy podjęli decyzję o przywróceniu jej tradycyjnej formuły.



W 2019 r. - po tym, jak z roli prowadzącego galę oscarową zrezygnował oskarżony o homofobię komik Kevin Hart - decyzją Akademii po raz pierwszy od 30 lat ceremonia odbyła się bez gospodarza ani gospodyni. W 2020 r. postanowiono powtórzyć tę formułę. Jak argumentowali wówczas członkowie Akademii, uroczystość bazującą na "osobowościach sław wręczających nagrody" oglądało 30 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co oznacza "nieznaczny wzrost oglądalności" w porównaniu z rokiem 2018. Również ubiegłoroczna ceremonia wręczenia Oscarów nie miała prowadzącego. W roli prezenterów wręczających nagrody wystąpili m.in. Bong Joon-ho, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Regina King i Brad Pitt.



Według Variery, oglądalność gali oscarowej w 2021 r. - kiedy w kategorii najlepszy film zwyciężył "Nomadland" Chloe Zhao - spadła do 10,4 mln widzów, podczas gdy w 2020 r. - wygrana "Parasite" Bonga Joon-ho - wynosiła 23,6 mln widzów. "ABC z pewnością ma nadzieję na odwrócenie tego trendu w br." - ocenił portal.



Nominacje do Oscarów 2022:

Najlepszy film:

"Belfast"

"CODA"

"Nie patrz w górę"

"Drive My Car"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Najlepszy reżyser:

Jane Campion - "Psie pazury"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Najlepsza aktorka:

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penélope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

Najlepszy aktor:

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Andrew Garfield - "Tick, Tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Ciarán Hinds - "Belfast"

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Belfast" - Kenneth Branagh

"Nie patrz w górę" - Adam McKay, David Sirota

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Zach Baylin

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"Najgorszy człowiek na świecie" - Eskil Vogt, Joachim Trier

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"CODA" - Sian Heder

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

"Diuna" - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"Córka" - Maggie Gyllenhaal

"Psie pazury" - Jane Campion

Najlepszy film międzynarodowy:

"Drive My Car" (Japonia) - Ryusuke Hamaguchi

"Przeżyć" (Dania) - Jonas Poher Rasmussen

"To była ręka Boga" (Włochy) - Paolo Sorrentino

"Lunana: a yak in the classroom" (Bhutan) - Pawo Choyning Dorji

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia) - Joachim Trier

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Nasz magiczne Encanto" - Jared Bush and Byron Howard

"Przeżyć" - Jonas Poher Rasmussen

"Luca" - Enrico Casarosa

"Mitchellowie kontra maszyny" - Mike Rianda

"Raya i ostatni smok" - Don Hall, Carlos López Estrada

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



"Ascension"

"Attica"

"Przeżyć"

"Summer of Soul"

"Writing with Fire"

Najlepsze zdjęcia:

"Diuna" - Greig Fraser

"Zaułek koszmarów" - Dan Laustsen

"Psie pazury" - Ari Wegner

"Tragedia Makbeta" - Bruno Delbonnel

"West Side Story" - Janusz Kaminski

Najlepszy montaż:



"Nie patrz w górę" - Hank Corwin

"Diuna" - Joe Walker

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Pamela Martin

"Psie pazury" - Peter Sciberras

"Tick, Tick... BOOM!" - Myron Kerstein, Andrew Weisblum

Najlepsza muzyka:

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Nasze magiczne Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe" - Alberto Iglesias

"Psie pazury"- Jonny Greenwood



Najlepsza piosenka:

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina" (muzyka i słowa: Beyoncé i DIXSON)

"Dos Orugutas" - "Nasze magiczne Encanto" (muzyka i słowa: Lin-Manuel Miranda)

"Down to Joy"- "Belfast" (muzyka i słowa: Van Morrison)

"No Time to Die" - "Nie czas umierać" (muzyka: Billie Eilish, słowa: Billie Eilish i Finneas O'Connell)

"Somehow you do" - "Four Good Days" (muzyka i słowa: Diane Warren)

Najlepsze kostiumy:

"Cruella" - Jenny Beavan

"Cyrano" - Massimo Cantini Parrini

"Diuna" - Jacqueline West, Bob Morgan

"Zaułek koszmarów" - Luis Sequeira

"West Side Story" - Paul Tazewell



Najlepsza scenografia:

"Diuna" - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

"Zaułek koszmarów" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Psie pazury" - Grant Major, Amber Richards

"Tragedia Makbeta" - Stefan Dechant, Nancy Haigh

"West Side Story" - Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

Najlepsza charakteryzacja:

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

"Diuna"

"Oczy Tammy Faye"

"Dom Gucci"

Najlepszy dźwięk:

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Najlepsze efekty wizualne:

"Diuna"

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"



Najlepszy film krótkometrażowy:

"Sukienka"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"



Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"BoxBallet"

"Robin Robin"

"The Windshield Wiper"



Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"Audible"

"Lead Me Home"

"The Queen of Basketball"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"