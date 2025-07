Gwiazda "Białego Lotosu" wystąpi w polskim filmie! Pokazała zdjęcia z planu

Gwiazda "Białego Lotosu" w filmie polskich reżyserów

W czerwcu rozpoczęły się prace na planie nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Produkcja "Idiots" będzie oparta na książce "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" autorstwa Andrew D. Kaufmana z 2021 roku. Film opowie historię pisarza Fiodora Dostojewskiego i jego żony Anny w okresie, który zainspirował go do napisania powieści Idiota - początkowo komercyjnej porażki, dziś jednak uznawanej za jedno z największych dzieł literatury.

Małgorzata Szumowska napisała scenariusz wspólnie z Kasperem Bajonem, a Michał Englert odpowiada za zdjęcia.

W obsadzie filmu znalazły się światowe gwiazdy. W żonę Dostojewskiego wcieli się Aimee Lou Wood, utalentowana Brytyjka, którą widzowie pokochali w "Białym Lotosie" i "Sex Education". Fiodora sportretuje Johnny Flynn, aktor znany z "Ripleya" czy "Emmy".

Aimee Lou Wood pokazuje zdjęcia z planu

31-letnia Brytyjka niedawno udostępniła na swoim Instagramie zdjęcia z planu zdjęciowego, na którym pokazuje kulisy nagrań.

"Na bok Hollywood. Teraz czas na POLiwood" - napisała aktorka.

Post skomentowała masa światowych i polskich gwiazd, m.in. Sarah Poulson, Noah Cyrus, Michelle Monaghan, Bedoes i Maja Ostaszewska.

