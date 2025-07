Ekscytujący film akcji z polskim akcentem. Już dziś zobaczysz go w domu

"Sojusznicy" - film z polskim akcentem na Prime Video

Na Prime Video zadebiutował długo wyczekiwany film "Sojusznicy" wyreżyserowany przez Ilyę Naishullera. Komediowy film akcji może pochwalić się zaskakującymi efektami specjalnymi i rozmachem przedsięwzięcia. O czym jest produkcja? Publiczna rywalizacja premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA wymyka się spod kontroli i sprawia, że kraje stają się celem nieprzyjaciela. Od teraz będą musieli połączyć siły, by uratować kraje. W misji pomoże im zdolna agentka MI6.

"Sojusznicy" to autentyczny film drogi z wieloma lokacjami. Film kręcono we Francji, Włoszech, Anglii i Serbii. Pomysł na produkcję narodził się po tym, jak producenci zobaczyli chemię między Ceną a Elbą na planie "Legionu samobójców: The Suicide Squad". To ich relacja stała się fundamentem scenariusza, który stworzyli Josh Appelbaum, André Nemec i Harrison Query.

Zdjęcie Priyanka Chopra Jonas, John Cena i Idris Elba w filmie "Sojusznicy" / Prime Video

W główne role w produkcji wcielili się Idris Elba, John Cena i Priyanka Chopra Jonas. Na ekranie partnerują im Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle i Paddy Considine.

Ciekawą informacją jest to, że w filmie znalazł się polski akcent! Jednym z kluczowych punktów fabuły jest Warszawa, gdzie bohaterowie trafiają do ukrytej bazy. Ten fragment na pewno spodoba się polskim widzom!

Film dostępny jest na Prime Video od środy 2 lipca 2025 roku.

