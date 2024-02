Dziś poznamy laureatów nagród BAFTA. Kto ma szanse na wygraną?

BAFTA 2024: Kto ma szansę na zdobycie nagrody?

W tym roku galę poprowadzi David Tennant. 52-latek jest jednym z najbardziej uznanych współczesnych brytyjskich aktorów. Wystąpił między innymi w serialach "Doctor Who", "Broadchurch", "Jessica Jones" i "Dobry omen"."Jestem zaszczycony zaproszeniem mnie do prowadzenia gali BAFTA i uczestnictwa w celebrowaniu najlepszych filmów tego roku wraz z genialnymi ludźmi, którzy powołali je do życia" - napisał Tennant w specjalnym oświadczeniu.

Nagrody BAFTA są uważane za dobry prognostyk przed Oacarami. Możliwe, że teraz wyścig o wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej stał się nieco czytelniejszy. Najwięcej nominacji zdobył "Oppenheimer". Film Christophera Nolana może liczyć na aż 13 nagród, w tym w najważniejszych kategoriach: za film roku, reżyserię, scenariusz oryginalny i dla trójki aktorów.

11 nominacji otrzymały "Biedne istoty". Jednak na statuetkę nie ma szansy ani reżyser Yorgos Lanthimos, ani żaden z aktorów drugiego planu. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z "Czasem krwawego księżyca" Martina Scorsese. Chociaż film walczy o najważniejszą statuetkę i otrzymał łącznie 9 nominacji, przepadł w kilku istotnych kategoriach. Scorsese nie otrzymał nominacji za reżyserię, a Leonardo DiCaprio dla aktora pierwszoplanowego. Prawdziwym szokiem jest jednak brak Lily Gladstone, dotychczas faworytki w kategorii aktorka pierwszoplanowa.

BAFTA 2024: Pełna lista nominowanych

Zdjęcie BAFTA / PRESS ASSOCIATION / East News

Najlepszy film

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"





Najlepszy film brytyjski

"Dobrzy nieznajomi"

"How to Have Sex"

"Napoleon"

"The Old Oak"

"Biedne istoty"

"Ulica Rye Lane"

"Saltburn"

"Georgie ma się dobrze"

"Wonka"

"Strefa interesów"





Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta

"Blue Bag Life"

"Bobi Wine. Prezydent z getta"

"Earth Mama"

"How To Have Sex"

"Czy jest tam ktoś?"





Najlepszy film nieanglojęzyczny

"20 dni w Mariupolu", Ukraina

"Anatomia upadku", Francja

"Poprzednie życie", Korea Południowa

"Śnieżne bractwo", Hiszpania

"Strefa interesów", Wielka Brytania





Najlepszy dokument

"20 dni w Mariupolu"

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia"

"Beyond Utopia"

"Nieustannie: Historia Michaela J. Foxa"

"Wham!"





Najlepszy film animowany

"Chłopiec i czapla"

"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów"

"Między nami żywiołami"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"





Najlepszy reżyser

Justine Triet, "Anatomia upadku"

Andrew Haigh, "Dobrzy nieznajomi"

Alexander Payne, "Przesilenie zimowe"

Bradley Cooper, "Maestro"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Jonathan Glazer, "Strefa interesów"





Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku"

"Barbie"

"Przesilenie zimowe"

"Maestro"

"Poprzednie życie"





Najlepszy scenariusz adaptowany

"Dobrzy nieznajomi"

"American Fiction"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Carey Mulligan, "Maestro"

Emma Stone, "Biedne istoty"

Fantasia Barrino, "Kolory purpury"

Margot Robbie, "Barbie"

Sandra Hüller, "Anatomia upadku"

Vivian Oparah, "Ulica Rye Lane"





Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Barry Keoghan, "Saltburn"

Bradley Cooper, "Maestro"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "Przesilenie zimowe"

Teo Yoo, "Poprzednie życie"





Najlepsza aktorka drugoplanowa

Claire Foy, "Dobrzy nieznajomi"

Danielle Brooks, "Kolory purpury"

Da'Vine Joy Randolph, "Przesilenie zimowe"

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Rosamund Pike, "Saltburn"

Sandra Hüller, "Strefa interesów"





Najlepszy aktor drugoplanowy

Dominic Sessa, "Przesilenie zimowe"

Jacob Elordi, "Saltburn"

Paul Mescal, "Dobrzy nieznajomi"

Robert De Niro, "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Ryan Gosling, "Barbie"





Najlepszy casting

"Dobrzy nieznajomi"

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"How to Have Sex"

"Czas krwawego księżyca"





Najlepsze zdjęcia

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Najlepsze kostiumy

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"





Najlepszy montaż

"Anatomia upadku"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"





Najlepsza muzyka

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Saltburn"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"





Najlepsza scenografia

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Najlepsze efekty specjalne

"Twórca"

"Strażnicy galaktyki, vol. 3"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

"Biedne istoty"





Najlepszy dźwięk

"Ferrari"

"Maestro"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów"





Najlepsza brytyjska animacja krótkometrażowa

"Crab Day"

"Visible Mending"

"Wild Summon"





Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

"Festival of Slaps"

"Gorka"

"Jellyfish and Lobster"

"Such A Lovely Day"

"Yellow"





Rising Star Award dla młodego aktora lub aktorki

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde