Czekamy na ten film od lat. Szykuje się największy hit tego roku

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" to 37. film Kinowego Uniwersum Marvela. Jego akcja osadzona została w ekscytującym retro-futurystycznym świecie, inspirowanym estetyką lat 60. Poznajemy w nim Pierwszą Rodzinę Marvela. W jej skład wchodzą: Reed Richards (Pedro Pascal), geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała, Sue Storm (Vanessa Kirby), która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna, jej brat Johnny (Joseph Quinn), którego ciało może zająć się ogniem oraz Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia.

Reklama

Stają oni przed nie lada wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...

"Vinci 2"

"Vinci 2" to wyczekiwany sequel komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego z 2004 roku. Akcja nowej produkcji będzie osadzona dokładnie 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Do swoich ról powrócili: Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kamila Baar, Marcin Dorociński, Łukasz Simlat i Jacek Król. Dołączyli do nich nowi aktorzy, między innymi Zofia Jastrzębska, Jędrzej Hycnar, Piotr Witkowski, Jan Sałasiński i Mirosław Haniszewski.

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia - aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) - dawny partner Grubego, dziś rywal - planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą - szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów (Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar). Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki.

Razem z dawnymi przyjaciółmi (Borys Szyc, Kamilla Baar, Jacek Król) i na nowo skompletowaną ekipą (Zofia Jastrzębska, Jan Sałasiński) Cuma wchodzi do gry na własnych zasadach. Plan? Prosty: ukraść to, co planują inni, i zrobić to lepiej. Szybko jednak wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Problem w tym, że nikt nie gra tu czysto. Cuma trafia na celownik upartego gliny (Łukasz Simlat) i bezwzględnego agenta FBI, niegdyś komisarza Wilka (Marcin Dorociński), który wraca do Krakowa z nową misją i starymi porachunkami. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę - pełna podstępów, zaskoczeń i mistrzowskich trików.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Vinci 2": głośny powrót hitu sprzed dwóch dekad! Nie uniknęli kontrowersji INTERIA

"Słone lato"

Całe spektrum kobiecych emocji w reżyserskim debiucie Rebeki Lenkiewicz, współscenarzystki nagrodzonego Oscarem filmu "Ida". "Słone lato" , oparte na bestsellerowej powieści Deborah Levy, jednej z najpopularniejszych i najbardziej cenionych współczesnych autorek (nominowana do Nagrody Bookera!), przenosi nas na upalne wybrzeże południowej Hiszpanii. To ekscytująca i pełna pasji podróż w głąb kobiecych przeżyć, ukazująca rozdarcie między młodością i beztroską, a powinnością wobec bliskich. W rolach głównych znakomite aktorskie trio - legenda brytyjskiego kina Fiona Shaw, Vicky Krieps - znana ze swoich ról w filmach "Nić widmo" i "W gorsecie" oraz Emma Mackey, gwiazda kultowego serialu "Sex Education".

Życie Sofi, studentki antropologii, kręci się wokół opieki nad chorą matką. W nadziei na polepszenie jej stanu zdrowia i znalezienie skutecznej kuracji, dziewczyna zabiera ją do hiszpańskiej nadmorskiej miejscowości Almeria. Podczas gdy Rose odbywa leczenie w klinice enigmatycznego uzdrowiciela doktora Gomeza, Sofia spędza upalne letnie dni na poznawaniu mieszkańców miasteczka. Dotychczas podporządkowana opiece nad matką, zaczyna odkrywać własne pragnienia i nawiązuje relację z tajemniczą i wyzwoloną podróżniczką Ingrid.

"Stan wyjątkowy"

Mistrz czeskiej komedii Jan Hřebejk w "Stanie wyjątkowym" podejmuje bardzo aktualny temat, jakim jest szerząca się dezinformacja oraz fake newsy. To ostra satyra na media, które manipulując przekazem, czasami celowo wprowadzają społeczeństwo w błąd. Jednocześnie reżyser podejmuje temat związku dwojga ludzi - niełatwego, gdy ścierają się dwie bardzo ambitne i silne osobowości.

Karel Beran (Ondřej Vetchý) to doświadczony radiowiec, który pracuje jako korespondent zagraniczny w fikcyjnym państwie arabskim o nazwie Kambur, gdzie mają odbyć się wybory decydujące o przyszłości kraju. Pomimo że sytuacja na miejscu robi się coraz bardziej napięta, mężczyzna, kiedy docierają do niego pogłoski o niewierności jego partnerki, wraca do Pragi.

W tym czasie w Kamburze wybucha rewolucja, a skołowany bohater decyduje się na oszustwo, udając, że wciąż jest na miejscu. Rozdarty pomiędzy problemami osobistymi a dziennikarską etyką Karel przygotowuje fikcyjne reportaże z miejsca zdarzeń. Symuluje odgłosy zamieszek arabskiej rewolucji przy użyciu sprzętów kuchennych w swoim mieszkaniu na Vinohradach. Co więcej, regularnie na antenie radia przedstawia najnowsze informacje z bliskowschodniego kraju. Rodzi się pytanie - czy fakt, że to wszystko jest zmyślone, ma jakiekolwiek znaczenie w chwili, gdy słuchalność rośnie w zawrotnym tempie?