Z kinowych ekranów na popularny streaming. Jeden z największych hitów tego roku

"Superman": najlepsza opowieść o superbohaterze?

"Superman" Jamesa Gunna to pierwsza filmową odsłona nowego kinowego uniwersum DC. Drugą obaczymy już w przyszłym roku, a będą to przygody kuzynki Clarka Kenta, Kary Danvers (Supergirl). "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

Obok granego przez Davida Corensweta Supermana zobaczymy także innych superbohaterów, między innymi Mr. Terrifica (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), Guya Gardnera (Nathan Fillion) i Metamorpho (Anthony Carrigan). I Krypto, superpsa.

"Powrót "Supermana" to wydarzenie filmowe. James Gunn, reżyser uniwersum DC, traktuje ikonę amerykańskiej popkultury nie tylko jako opowieść o nadczłowieku, który ratuje świat, tylko o człowieku z krwi i kości, który sam próbuje się w tym świecie odnaleźć. I właśnie to przesunięcie punktu ciężkości jest największą siłą jego filmu" - pisał w recenzji opublikowanej na łamach Interii Marcin Radomski.

"Superman": z kina na streaming

"Reżyser James Gunn przedstawia widzom nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji. "Superman" to pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, który w lipcu zadebiutował na wielkim ekranie za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. Do tej pory produkcję zobaczyło w kinach ponad 370 tys. polskich widzów" - czytamy w informacji prasowej.

Film od dzisiaj dostępny jest w HBO Max.

