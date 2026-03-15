W "Wielkim Martym" Josha Safdie Chalamet wcielił się w wybitnego gracza tenisa stołowego, który szuka pieniędzy na podróż do Japonii, by tam wziąć udział w mistrzostwach świata i odegrać się na reprezentancie Japonii. O'Leary zagrał milionera, który zamierza sfinansować jego lot w zamian za udział w reklamie jego produktów. Między mężczyznami szybko dochodzi do konfliktu.

Timothée Chalamet. Dlaczego przestał być oscarowym faworytem?

"Wielki Marty" ma 9 nominacji do Oscara, a Chalamet był początkowo faworytem w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Jednak intensywna kampania gwiazdora, który nie ukrywał, że chciałby wygrać i twierdził, że od kilku lat daje jeden wybitny występ za drugim, nie przypadła do gustu wielu osobom.

Chalamet dolał oliwy do ognia podczas rozmowy z Matthew McConaugheyem na Uniwersytecie w Teksasie, którą zorganizował portal "Variety" i telewizja CNN. Stwierdził w niej, że nie chciałby występować w balecie lub operze, bo według niego "nikogo one nie obchodzą". Negatywny odbiór jego słów świadczy o tym, że nie miał racji.

Kevin O'Leary na 98. gali rozdania OScarów Gilbert Flores Getty Images

Kevin O'Leary broni słów Timothée'ego Chalameta. "Dał im niezłą reklamę"

O'Leary nie stroni od kontrowersji. Niedawno stwierdził, że opowiada się za zastąpieniem statystów przez sztuczną inteligencję. W dodatku wspiera i przyjaźni się z prezydentem Donaldem Trumpem, co w liberalnym Hollywood nie przysparza mu sympatyków. Przedsiębiorca, dla którego "Wielki Marty" był aktorskim debiutem, wyraził swoje wsparcie dla Chalameta.

"To naprawdę świetny gość" - stwierdził O'Leary. "Stawiam tysiąc dolarów, że wygra, bo głosowanie zakończyło się przed wybuchem tej kontrowersji. Chłopak jest świetny. Dostał już za swoje. A przy okazji dał operze i baletowi niezłą reklamę".

Przedsiębiorca przyznał także, że chętnie pojawi się w kolejnym filmie. "Zawsze czułem, że trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu jak najczęściej, bo to rozwija twój mózg. Świetnie się bawiłem. Pracowałem z najlepszymi, jak Gwyneth [Paltrow], a Timmy był niesamowity. Nawet mój agent mówił mi: 'nie rób tego, nie potrafisz grać'. A ja na to: 'może spróbuję?'. I będę próbował dalej, i kręcił jeden film rocznie".