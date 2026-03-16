Nie ma Oscara dla Polki. Małgorzata Turzańska przegrała walkę o statuetkę

Małgorzata Turzańska bez Oscara

"To niesamowite doświadczenie. I to, że jestem współnominowana z tak fantastycznymi artystkami, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Te relacje, które się tutaj tworzą, to często przyjaźnie na całe życie" - mówiła Małgorzata Turzańska w rozmowie z naszym wysłannikiem Arturem Zaborskim tuż przed oscarową galą.

"Nigdy wcześniej nie brałam udziału w czymś takim. Staram się więc zapamiętać jak najwięcej - zbieram te wszystkie mentalne obrazki na przyszłość" - dodała.

Największą wartością oscarowego tygodnia okazały się dla Polki relacje z innymi nominowanymi twórcami.

"Najbardziej wzruszające jest to, że poznałam moje współnominowane. To niesamowite, że osoby, które od lat podziwiałam, są teraz moimi koleżankami. Ruth Carter, Kate Holly - to są teraz moje "psiapsióły". To naprawdę niezwykła sytuacja" - zapewniła.

Polka chociaż sama walczyła o statuetkę, to miała faworytkę w "swojej" kategorii.

"Uważam, że Kate Hawley, autorka kostiumów do 'Frankensteina', naprawdę zasługuje na Oscara. Od lat robi niesamowite rzeczy" - stwierdziła Turzańska.

Jak się okazało, miała rację. To właśnie Hawley otrzymała Oscara za swoją wybitną pracę przy "Frankensteinie".

Kim jest Małgorzata Turzańska?

Małgorzata Turzańska jest absolwentką Wydziału Scenografii i Kostiumu na praskim DAMU oraz Tisch School of the Arts w Nowym Jorku. W przeszłości pracowała między innymi przy pierwszym sezonie serialu "Stranger Things", horrorach "X" i "Pearl" Ti Westa, "Zielonym Rycerzu" Davida Lowery'ego oraz "Snach o pociągach", które także brały udział w tegorocznym oscarowym wyścigu.

Za swoją pracę była nominowana do prestiżowych wyróżnień, między innymi trzech nagród Gildii Kostiumografów i nagrody Critics' Choice.