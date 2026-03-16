Oscara za najlepszy krótkometrażowy film aktorski wręczył Kumail Nanjiani. Aktor przekazał, że w tej kategorii padł niespodziewany werdykt. Wybrano aż dwie produkcje, które zgarnęły statuetki.

Pierwszego Oscara za krótkometrażowy film aktorski otrzymali "Śpiewacy" w reżyserii Sama A. Davisa.

"Nie wiedziałem, że remis jest w ogóle możliwy" - przyznał reżyser.

Film opowiada o konkursie wokalnym, który ma miejsce w lokalnym barze.

Druga statuetka powędrowała do twórców filmu "Dwie osoby wymieniające się śliną". Za reżyserię odpowiadają Alexandre Singh i Natalie Musteata. Główne bohaterki żyją w czasach, gdy pocałunek jest karany śmiercią. Zakochują się w sobie.

To siódmy raz, kiedy na Oscarach zanotowano remis. Ostatni raz miało to miejsce w 2013 roku w kategorii montażu dźwięku, pomiędzy filmami "Skyfall" i "Wróg numer jeden".