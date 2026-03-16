Najlepszy casting

0.59 Pierwszego w historii Oscara za casting zaprezentowała piątka aktorów: Paul Mescal, Delroy Lindo, Gwyneth Paltrow, Wagner Moura i Chase Infiniti. Każde z nich reprezentowało nominowany w tej kategorii film. Nagroda Akademii powędrowała w ręce Cassandry Kulukundis za "Jedną bitwę po drugiej". Faworytem byli "Grzesznicy". Czy ta wygrana zapowiada, że to Paul Thomas Anderson będzie triumfował w najważniejszych kategoriach? Przekonamy się w najbliższych godzinach.

Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro w filmie "Jedna bitwa po drugiej" associated press East News

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

0.52 "Frankenstein" otrzymał chwilę później swego drugiego Oscara. Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey zostali nagrodzeni za charakteryzację i fryzury przy produkcji Guillermo del Toro. Gdy nie mogli znaleźć listy osób do podziękowania, usłyszeliśmy pierwsze przekleństwo wypowiedziane tego wieczoru na scenie.

Najlepsze kostiumy

0.48 Nagrodę wręczyły Anne Hathaway i Anna Wintour. Oscara za najlepsze kostiumy otrzymała Kate Hawley za "Frankensteina". Pokonała między innymi Małgorzatę Turzyńską, która była nominowana za swą pracę przy "Hamnecie". Hawley podziękowała reżyserowi Guillermo del Toro. Wyraziła także swój podziw dla współnominowanych artystów.

Kadr z filmu "Frankenstein" Netflix

Najlepsza animacja krótkometrażowa

0.34 Zanim Tatum i Arnett wręczyli kolejną nagrodę, przypomnieli, że sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzkiej kreatywności. Najlepszą animacją krótkometrażową została "The Girl Who Cried Pearls" Chrisa Lavisa i Maćka Szczerbowskiego.

Najlepsza animacja pełnometrażowa

0.30 Channing Tatum i Will Arnett wręczyli nagrodę za pełnometrażowy film animowany. Aktorzy wcześniej podroczyli się o występy w filmach z serii "LEGO Przygoda/Batman". Oscar powędrował do twórców "K-popowych łowczyń demonów". "Do wszystkich, którzy wyglądają, jak ja: przepraszam, że musieliście tak długo czekać na ten film" - mówiła wzruszona Maggie Kang, reżyserka animacji. Producentka Michelle Wong chciała podziękować, jednak zagłuszyła ją muzyka. Zachęcona przez swoich towarzyszy i zgromadzonych na widowni, kontynuowała mimo to. Adrien Brody mógł, to ona też.

Kadr z filmu "K-popowe łowczynie demonów" Netflix materiały prasowe

Najlepszy aktorka drugoplanowa

0.20 Pierwszą nagrodą wręczyła Zoe Saldaña. Najlepszą aktorką drugoplanową została Amy Madigan za rolę ciotki Gladys w "Zniknięciach". Laureatka wspomniała, że to jej pierwsza nominacja od 40 lat. Podziękowała Zachowi Creggerowi, reżyserowi i scenarzyście filmu. Wyraziła również podziw dla swoich współnominowanych. Największe podziękowania skierowała do swojego męża, aktorka Eda Harrisa.

Amy Madigan, najlepsza aktorka drugoplanowa Kevin Winter Getty Images

Otwarcie 98. gali rozdania Oscarów.

0.00 Prowadzący galę Conan O'Brien przywitał zebranych prześmiewczym filmem, w którym przywdział makijaż Gladys z horroru "Zniknięcia". Sparodiował także finałową scenę filmu, z której przeszedł (a właściwie przebiegł) do innych nominowanych filmów. Gdy w końcu wkroczył na scenę, podziękował Amy Madigan za perukę. Następnie zażartował, że z racji popularności sztucznej inteligencji będzie ostatnim ludzkim gospodarzem gali rozdania Oscarów.

Gospodarz wspomniał o niefortunnych komentarzach Timothée'ego Chalameta o operze i balecie. Dostało się także Tedowi Sarandosowi, szefowi Netfliksa. "To jego pierwsza wizyta w kinie w życiu" - ironizował O'Brien.

Conan O'Brian podczas 98. gali rozdania Oscarów ROBERT GAUTHIER Getty Images

Komik wspomniał, że wystąpił w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła", za który Rose Byrne jest nominowana. "Trudno jest grać z kimś, w kim kochasz się od zawsze, ale Rose jakoś sobie poradziła" - żartował.

O'Brien zaznaczył, że tego wieczoru o Oscary walczy 31 filmów z sześciu kontynentów, a w ich produkcję było zaangażowanych tysiące ludzi. Poprosił także o optymizm w trudnych czasach.

Conan O'Brien podczas 98. gali rozdania Oscarów Kevin Winter Getty Images

Oscary 2026. Kto ma najwięcej szans na złotą statuetkę?

"Grzesznicy" otrzymali rekordową liczbę nominacji - aż 16. Z kolei "Jedna bitwa po drugiej" ma 13 szans na statuetkę w 12 kategoriach. "Frankenstein", "Wartość sentymentalna" i "Wielki Marty" otrzymali po 9 nominacji. "Hamnet" ma ich 8.

Oscary 2026. Pełna lista zwycięzców

Najlepszy film

"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos

"F1", reż. Joseph Kosinski

"Frankenstein", reż. Guillermo del Toro

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler

"Hamnet", reż. Chloé Zhao

"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

"Sny o pociągach", reż. Clint Bentley

"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

"Wielki Marty", reż. Josh Safdie

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Ryan Coogler - "Grzesznicy"

Josh Safdie - "Wielki Marty"

Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"

Chloé Zhao - "Hamnet"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Timothée Chalamet - "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"

Michael B. Jordan - "Grzesznicy"

Ethan Hawke - "Blue Moon"

Wagner Moura - "Tajny agent"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley - "Hamnet"

Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson - "Song Sung Blue"

Renate Reinsve - "Wartość sentymentalna"

Emma Stone - "Bugonia"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Jacob Elordi - "Frankenstein"

Delroy Lindo - "Grzesznicy"

Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"

Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"

Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Amy Madigan - "Zniknięcia"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Will Tracy - "Bugonia"

Guillermo del Toro - "Frankenstein"

Maggie O'Farrell i Chloé Zhao - "Hamnet"

Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Clint Bentley i Greg Kwedar - "Sny o pociągach"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Robert Kaplow - "Blue Moon"

Ryan Coogler - "Grzesznicy"

Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek"

Joachim Trier i Eskil Vogt - "Wartość sentymentalna"

Josh Safdie, Ronald Bronstein - "Wielki Marty"

Najlepszy film międzynarodowy

"Głos Hind Rajab" (Tunezja)

"Sirāt" (Hiszpania)

"Tajny agent" (Brazylia)

"To był zwykły przypadek" (Francja)

"Wartość sentymentalna" (Norwegia)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"K-popowe łowczynie demonów"

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

"Cięcie skał"

"Come See Me in the Good Light"

"Idealna sąsiadka"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Prawo Alabamy"

Najlepsze kostiumy

"Frankenstein" - Kate Hawley

Najlepsze zdjęcia

"Frankenstein" - Dan Laustsen

"Grzesznicy" - Autumn Durald Arkapaw

"Jedna bitwa po drugiej" - Michael Bauman

"Sny o pociągach" - Adolpho Veloso

"Wielki Marty" - Darius Khondji

Najlepszy casting

"Jedna bitwa po drugiej" - Cassandra Kulukundis

Najlepszy montaż

"F1" - Stephen Mirrione

"Grzesznicy" - Michael P. Shawver

"Jedna bitwa po drugiej" - Andy Jurgensen

"Wartość sentymentalna" - Olivier Bugge Coutté

"Wielki Marty" - Ronald Bronstein i Josh Safdie

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Frankenstein" - Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey

Najlepsza scenografia

"Frankenstein" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Grzesznicy" - Hannah Beachler, Monique Champagne

"Hamnet" - Alice Felton, Fiona Crombie

"Jedna bitwa po drugiej" - Florencia Martin, Anthony Carlino

"Wielki Marty" - Jack Fisk, Adam Willis

Najlepszy dźwięk

"F1"

"Frankenstein"

"Grzesznicy"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Sirāt"

Najlepsze efekty specjalne

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1"

"Grzesznicy"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"Zaginiony autobus"

Najlepsza muzyka

"Bugonia" - Jerskin Fendrix

"Frankenstein" - Alexandre Desplat

"Grzesznicy" - Ludwig Göransson

"Hamnet" - Max Richter

"Jedna bitwa po drugiej" - Jonny Greenwood

Najlepsza piosenka

"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"

"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

"Sweet Dreams of Joy" z filmu "Viva Verde"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"The Girl Who Cried Pearls"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"All the Empty Rooms"

"Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: 'Were and Are Gone'"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy

"Butcher's Stain"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"