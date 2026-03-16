Amy Madigan najlepszą aktorką drugoplanową. Długo czekała na pierwszego Oscara

Justyna Miś

Pierwsza statuetka wieczoru wręczona! Amy Madigan zgarnęła Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w filmie "Zniknięcia". Ze sceny podziękowała m.in. mężowi, Edowi Harrisowi.

Amy Madigan pokonała w swojej kategorii następujące aktorki: Elle Fanning ("Wartość sentymentalna"), Wunmi Mosaku ("Grzesznicy"), Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Wartość sentymentalna").

Laureatka w swoim przemówieniu wspomniała, że to jej pierwsza nominacja od 40 lat. Podziękowała Zachowi Creggerowi, reżyserowi i scenarzyście filmu. Wyraziła również podziw dla swoich współnominowanych. Największe podziękowania skierowała do swojego męża, aktora Eda Harrisa.

Zobacz również:

Rose Byrne na 98. gali rozdania Oscarów
Wiadomości

Relacja z 98. gali rozdania Oscarów. Kto otrzymał prestiżowe wyróżnienie?

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

    W "Zniknięciach" wcieliła się w postać ciotki Gladys - bardzo ekscentrycznej i niepokojącej kobiety, która stała się jednym z kluczowych elementów tej historii. W charakterystycznym makijażu i kostiumie aktorka jest zupełnie nie do poznania.

    Akcja "Zniknięć" skupia się na przerażającej tajemnicy dotyczącej zniknięcia trzecioklasistów tej samej nocy, o tej samej godzinie. Tylko jedno dziecko uniknęło tego losu, a społeczność miasteczka próbuje zrozumieć, co się stało i czy ktoś, lub coś, stoi za tymi wydarzeniami.

    Amy Madigan: ceniona aktorka amerykańskiego kina i telewizji

    Amy Madigan przyszła na świat 11 września 1950 roku w Chicago. Jej matka amatorsko zajmowała się aktorstwem, a ojciec był dziennikarzem politycznym. Już w czasach szkolnych Madigan występowała w szkolnych przedstawieniach. Uczęszczała na Marquette University w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie w 1972 roku uzyskała tytuł licencjata z filozofii. W 1974 roku przeprowadziła się do Los Angeles, a następnie studiowała aktorstwo w Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

    Jej pierwszą rolą telewizyjną był drobny występ w serialu "Hart to Hart" w 1981 roku, a następnie zagrała w filmie telewizyjnym "Szalone czasy". W kolejnym roku zadebiutowała na dużym ekranie jako Terry Jean Moore w filmie "Dziecko miłości". Za rolę tą została nominowana do Nagrody Złotego Globu w kategorii Najbardziej obiecująca nowa aktorka.

    Pierwsza nominacja do Oscara przyszła w 1985 roku. Madigan została wyróżniona za kreację Sunny Mackenzie‑Sobel w filmie "Dwa razy w życiu". Za ten występ była także nominowana do Złotego Globu.

    Pięć lat później zdobyła Złoty Glob dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym za rolę prawniczki Sarah Weddington w telewizyjnym dramacie "Bez wyroku".

    Amy Madigan ma sławnego męża. Są razem od ponad 40 lat

    Amy Madigan od 1983 roku jest żoną Eda Harrisa. Owocem ich małżeństwa jest córka, Lily. Ich związek uważany jest za jedno z najbardziej trwałych i stabilnych małżeństw w Hollywood, co wyróżnia ich w świecie pełnym medialnych skandali i krótkotrwałych relacji. Para poznała się podczas pracy na planie filmu "Miejsca w sercu". Od początku łączyła ich wspólna pasja do aktorstwa.

    Ed Harris wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że Amy jest jego największym wsparciem, a Madigan opisuje ich małżeństwo jako związek oparty na zaufaniu, poczuciu humoru i wzajemnym szacunku.

    Madigan w rozmowie z PEOPLE zdradziła sekret ich udanego małżeństwa, który okazuje się być bardzo prosty.

    "Po prostu się kochamy i naprawdę ciężko nad tym pracujemy, zarówno w naszym życiu, jak i w naszej pracy" - mówiła.

    Nominowany do Oscara za efekty specjalne w „Jurassic World” jest Polakiem! „Bardzo się cieszę, że dostałem obywatelstwo”Artur ZaborskiINTERIA.PL
