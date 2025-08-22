"I'm Still Here": poruszający brazylijski dramat

"I'm Still Here" ("Wciąż tu jestem") powstało na podstawie scenariusza Murilo Hausera i Heitora Loregi, opartego na wspomnieniach Marcelo Rubensa Paivy. Historia ma miejsce w Rio de Janeiro na początku lat 70. XX wieku podczas dyktatury wojskowej. Eunice Paiva ( Fernanda Torres ) prowadzi szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pewnego dnia jej mąż, Rubens Paiva (Selton Mello), zostaje aresztowany. Eunice wraz z grupą przyjaciół próbują ustalić, co się z nim stało. Staje twarzą w twarz z terrorem dyktatury.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saga Garðarsdóttir o roli w filmie „Miłość, która zostaje” oraz pracy z reżyserem INTERIA.PL

Światowa premiera odbyła się w 2024 roku na 81. Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie film zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz i został nagrodzony owacjami na stojąco, trwającymi niemal 10 minut. Jego sukces przypieczętował Oscar dla najlepszego filmu międzynarodowego w 2025 r. - pierwszy w historii dla brazylijskiego kina. Do prestiżowej statuetki została nominowana także Fernanda Torres jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa, a sam film walczył w najważniejszej kategorii - najlepszy film.

"Torres potrafi subtelnie oddać te emocje - od chwil wewnętrznej walki po momenty łagodności i czułości w relacji z bliskimi. Co ciekawe, w filmie w scenie finałowej, pojawia się matka Fernandy Torres w roli dojrzałej Eunice, 95-letnia aktorka Fernanda Montenegro. Symboliczne spotkanie dwóch aktorek i pokoleń" - pisał Marcin Radomski w recenzji dla Interii.

"I'm Still Here": gdzie oglądać?

Film "I'm Still Here" ("Wciąż tu jestem") od dzisiaj można oglądać na platformie HBO Max.