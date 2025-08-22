Oscarowy film od dzisiaj na popularnej platformie. Przygotujcie chusteczki
To film, który przedstawia przejmującą walkę Eunice Paivy o odnalezienie prawdy po zniknięciu męża. Produkcja ta zdobyła światowe uznanie na najważniejszych festiwalach oraz została wyróżniona Oscarem. Od dziś można ją oglądać na popularnej platformie streamingowej.
"I'm Still Here" ("Wciąż tu jestem") powstało na podstawie scenariusza Murilo Hausera i Heitora Loregi, opartego na wspomnieniach Marcelo Rubensa Paivy. Historia ma miejsce w Rio de Janeiro na początku lat 70. XX wieku podczas dyktatury wojskowej. Eunice Paiva (Fernanda Torres) prowadzi szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pewnego dnia jej mąż, Rubens Paiva (Selton Mello), zostaje aresztowany. Eunice wraz z grupą przyjaciół próbują ustalić, co się z nim stało. Staje twarzą w twarz z terrorem dyktatury.
Światowa premiera odbyła się w 2024 roku na 81. Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie film zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz i został nagrodzony owacjami na stojąco, trwającymi niemal 10 minut. Jego sukces przypieczętował Oscar dla najlepszego filmu międzynarodowego w 2025 r. - pierwszy w historii dla brazylijskiego kina. Do prestiżowej statuetki została nominowana także Fernanda Torres jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa, a sam film walczył w najważniejszej kategorii - najlepszy film.
"Torres potrafi subtelnie oddać te emocje - od chwil wewnętrznej walki po momenty łagodności i czułości w relacji z bliskimi. Co ciekawe, w filmie w scenie finałowej, pojawia się matka Fernandy Torres w roli dojrzałej Eunice, 95-letnia aktorka Fernanda Montenegro. Symboliczne spotkanie dwóch aktorek i pokoleń" - pisał Marcin Radomski w recenzji dla Interii.
Film "I'm Still Here" ("Wciąż tu jestem") od dzisiaj można oglądać na platformie HBO Max.
