"Druga Furioza"

Po wejściu na streaming pierwsza "Furioza" okazała się hitem platformy Netflix. Po swojej premierze otrzymała dobre recenzje od krytyków. Damięcki był bardzo chwalony za swoją rolę, która wiązała się dla niego z fizyczną metamorfozą.

"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców i kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Mateusz Damięcki powraca w swojej roli życia. Po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic Golden przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, lecz jego brutalne rządy zwracają uwagę organów ścigania i rywalizujących frakcji chuligańskich. Ta rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

"Kobieta z kabiny dziesiątej"

Film oparty jest na podstawie bestsellerowej i dobrze przyjętej przez czytelników powieści pod tym samym tytułem.

Główną bohaterką produkcji Simona Stone'a jest dziennikarka, Laura Blacklock, która wybiera się na rejs luksusowym statkiem. Zaprzątnięta sprawami zawodowymi staje się świadkiem wypadku, kiedy jeden z pasażerów zostaje wyrzucony za burtę. Ku jej zdumieniu następnego dnia okazuje się, że wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi przebywają na statku, nikomu nic się nie stało i wszystko jest w porządku. Nikt jej nie wierzy, mało tego - niektórzy starają się jej wmówić, że coś jej się przywidziało. Dziennikarka zamierza poznać prawdę, ryzykując własne życie.

W obsadzie znaleźli się Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario Paul Kaye, David Ajala, Gugu Mbatha-Raw oraz David Morrisey.

Zdjęcie Keira Knightley w filmie "Kobieta z kabiny dziesiątej" / Parisa Taghizadeh / Netflix

"Vinci 2"

Akcja "Vinci 2" została osadzona dokładnie 20 lat od wydarzeń z pierwszej części. Ponownie spotykamy wielu znanych bohaterów. Oglądamy między innymi Więckiewicza, Szyca, Baar, Dorocińskiego i Simlata. Dołączyli do nich nowi aktorzy, tacy jak Zofia Jastrzębska, Jędrzej Hycnar i Piotr Witkowski.

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia - aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) - dawny partner Grubego, dziś rywal - planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą - szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów (Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar). Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki.

Zdjęcie Robert Więckiewicz i Borys Szyc w filmie "Vinci 2" / materiały prasowe

"Caramelo"

Ten wzruszający komediodramat przedstawia losy obiecującego szefa kuchni, który niedawno usłyszał szokującą diagnozę. Kiedy powoli zaczyna tracić nadzieję i radość z życia, w jego otoczeniu pojawia się uroczy czworonóg. Caramelo to bezdomny pies o ogromnym apetycie i talencie do siania chaosu. Obecność słodkiego zwierzęcia pomoże nowemu właścicielowi inaczej spojrzeć na świat.



