"Kobieta z kabiny dziesiątej": o czym jest nowy film Netfliksa?

Główną bohaterką filmu "Kobieta z kabiny dziesiątej" w reżyserii Simona Stone'a jest dziennikarka, Laura Blacklock, która wybiera się na rejs luksusowym statkiem. Zaprzątnięta sprawami zawodowymi staje się świadkiem wypadku, kiedy jeden z pasażerów zostaje wyrzucony za burtę. Ku jej zdumieniu następnego dnia okazuje się, że wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi przebywają na statku, nikomu nic się nie stało i wszystko jest w porządku. Nikt jej nie wierzy, mało tego - niektórzy starają się jej wmówić, że coś jej się przywidziało. Dziennikarka zamierza poznać prawdę, ryzykując własne życie.

W obsadzie znaleźli się Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario Paul Kaye, David Ajala, Gugu Mbatha-Raw oraz David Morrisey. Film oparty jest na podstawie bestsellerowej i dobrze przyjętej przez czytelników powieści pod tym samym tytułem.

"Kobieta z kabiny dziesiątej" numerem jeden na Netfliksie na całym świecie

Film ukazał się na Netfliksie 10 października. W zaledwie kilka dni przyciągnął przed ekrany widzów na całym świecie. Osiągnął pierwsze miejsce na liście anglojęzycznych produkcji filmowych giganta streamingowego z wynikiem 21,2 miliona wyświetleń. W Polsce również zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10. Wyprzedza m.in. "Vinci 2" oraz "Caramelo".

Opinie widzów i krytyków niestety nie są jednak zbyt łaskawe. W serwisie Rotten Tomatoes "Kobieta z kabiny dziesiątej" otrzymała tylko 27% pozytywnych ocen od recenzentów oraz 33% od publiczności.

