Kinowe hity możesz obejrzeć w domu. Od tych tytułów nie oderwiesz wzroku

"Wujek foliarz", premiera: 1 września

"Wujek Foliarz" opowiada historię Kuby porwanego przez wujka - fanatyka teorii spiskowych. To pełnometrażowy debiut Michała Tylki, autora kultowego "Fanatyka". W obsadzie Mikołaj Kubacki, Adam Woronowicz, Kamila Urzędowska.

"28 lat później", premiera: 2 września

Kontynuacja dwóch popularnych hitów sprzed lat. Za trzecią część odpowiadają Alex Garland i Danny Boyle. W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.

"Koszmar minionego lata", premiera: 2 września

Remake znanego horroru sprzed lat. Kiedy piątka przyjaciół nieumyślnie powoduje wypadek samochodowy, zawierają pakt, aby zachować to co się stało w tajemnicy, zamiast stawić czoła konsekwencjom. Rok później przeszłość powraca, by ich prześladować. Przyjaciele są zmuszeni stawić czoła przerażającej prawdzie: ktoś wie, co zrobili zeszłego lata... i jest piekielnie zdeterminowany, aby się zemścić.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka", premiera: 5 września

"Ballerina" jest częścią uniwersum "Johna Wicka". W roli głównej - Ana de Armas. Jej akcja rozgrywa się między trzecią i czwartą odsłoną głównego cyklu. Keanu Reeves ponownie wcielił się w zabójcę ze słabością do psiaków. Swe role powtórzyli także Ian McShane, Anjelica Huston i zmarły w 2023 roku Lance Reddick. To ostatni raz, gdy mogliśmy zobaczyć go na dużym ekranie. W pozostałych rolach wystąpili Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda. Reżyserował Len Wiseman, a nad całością czuwał Chad Stahelski, jeden z pomysłodawców serii.

Zdjęcie Gwiazdą filmu "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" jest Ana de Armas / materiały prasowe

"Nieprzyjaciel", premiera: 17 września

"Nieprzyjaciel" to klasyczny thriller, który - jak pisze dystrybutor - "zaczyna się gwałtownie, a później, z każdą minutą atmosfera grozy narasta". Po latach pracy dla mafii Leon chce wyjść na prostą i w tajemnicy planuje ucieczkę z ukochaną. Gdy dowiadują się o tym jego mocodawcy, zabijają dziewczynę, a on zostaje wrobiony w morderstwo. Po 8 latach za kratkami, odzyskuje wolność.

"Brzydka siostra", premiera: 26 września

"Brzydka siostra" to historia Elwiry, która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek.

