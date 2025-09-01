Wszyscy dziś przełączą na Polsat. Widowisko zachwyca efektami specjalnymi
Już dziś w telewizji będzie można obejrzeć jedno z najbardziej uznanych dzieł Rolanda Emmericha. Katastroficzna produkcja z udziałem Jake'a Gyllenhaala oraz Dennisa Quaida zostało uhonorowane statuetką BAFTA za najlepsze efekty specjalne. Poniżej zdradzamy, gdzie i o której zaplanowano emisję.
"Pojutrze" to film Rolanda Emmericha, twórcy "Patrioty", "Dnia Niepodległości" czy "Gwiezdnych wrot". Fabuła ukazuje losy naszej planety, której zagraża niszcząca siła natury. Wzrost temperatury i seria anomalii pogodowych doprowadza do licznych katastrof.
"'Pojutrze' to epicka opowieść o przetrwaniu w obliczu zagłady, w której podziwiać możemy spektakularne efekty specjalne. To film o wartkiej akcji i zapierających dech w piersiach rozwiązaniach wizualnych, których widzowie zwykli oczekiwać od Rolanda Emmericha" - mówił producent Mark Gordon.
"'Pojutrze' to historia o zwykłych ludziach, którzy znaleźli się w niezwykłej sytuacji. W filmie oglądamy rodzinę, która walczy o przetrwanie po katastrofie ekologicznej. Młody człowiek staje się przywódcą; ojciec-pracoholik stawia czoła wyzwaniu, by ocalić swego syna, a matka gotowa jest zaryzykować własne życie, by ratować małego chłopca. Nasz film mówi o miłości, cierpieniu i przetrwaniu. To także opowieść ku przestrodze pokazująca, co może się stać, jeśli nadal będziemy prowokować matkę naturę" - dodawał współautor scenariusza Jeffrey Nachmanoff.
Produkcja została doceniona przede wszystkim za widowiskowe efekty specjalne i w 2005 roku została uhonorowana statuetką BAFTA. Emmerich przyznawał, że choć te niezwykłe efekty są integralną częścią filmu, to liczą się w nim przede wszystkim relacje łączące bohaterów. Jak mówił: "Nieważne, jak widowiskowe są efekty, o sukcesie filmu decyduje jego ludzki wymiar. Ojciec i syn, których grają Dennis Quaid i Jake Gyllenhaal, są ludźmi wrażliwymi, uczuciowymi i pełnymi sprzeczności, dzięki czemu może się z nimi identyfikować każdy z widzów. Nasz film opowiada o starciu człowieka z naturą, przetrwaniu i tryumfie ludzkiego ducha".
Film "Pojutrze" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 1 września o godzinie 20:30 w Polsacie.
