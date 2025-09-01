"Pojutrze": mocny film katastroficzny. Te efekty robią wrażenie

"Pojutrze" to film Rolanda Emmericha, twórcy "Patrioty", "Dnia Niepodległości" czy "Gwiezdnych wrot". Fabuła ukazuje losy naszej planety, której zagraża niszcząca siła natury. Wzrost temperatury i seria anomalii pogodowych doprowadza do licznych katastrof.

"'Pojutrze' to epicka opowieść o przetrwaniu w obliczu zagłady, w której podziwiać możemy spektakularne efekty specjalne. To film o wartkiej akcji i zapierających dech w piersiach rozwiązaniach wizualnych, których widzowie zwykli oczekiwać od Rolanda Emmericha" - mówił producent Mark Gordon.



"'Pojutrze' to historia o zwykłych ludziach, którzy znaleźli się w niezwykłej sytuacji. W filmie oglądamy rodzinę, która walczy o przetrwanie po katastrofie ekologicznej. Młody człowiek staje się przywódcą; ojciec-pracoholik stawia czoła wyzwaniu, by ocalić swego syna, a matka gotowa jest zaryzykować własne życie, by ratować małego chłopca. Nasz film mówi o miłości, cierpieniu i przetrwaniu. To także opowieść ku przestrodze pokazująca, co może się stać, jeśli nadal będziemy prowokować matkę naturę" - dodawał współautor scenariusza Jeffrey Nachmanoff.

Produkcja została doceniona przede wszystkim za widowiskowe efekty specjalne i w 2005 roku została uhonorowana statuetką BAFTA. Emmerich przyznawał, że choć te niezwykłe efekty są integralną częścią filmu, to liczą się w nim przede wszystkim relacje łączące bohaterów. Jak mówił: "Nieważne, jak widowiskowe są efekty, o sukcesie filmu decyduje jego ludzki wymiar. Ojciec i syn, których grają Dennis Quaid i Jake Gyllenhaal, są ludźmi wrażliwymi, uczuciowymi i pełnymi sprzeczności, dzięki czemu może się z nimi identyfikować każdy z widzów. Nasz film opowiada o starciu człowieka z naturą, przetrwaniu i tryumfie ludzkiego ducha".

"Pojutrze" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pojutrze" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 1 września o godzinie 20:30 w Polsacie.

