Jeszcze niedawno podbijał kina. Klimatyczny horror wkrótce w streamingu

"The Watchers": klimatyczny horror z Dakotą Fanning

"The Watchers" to reżyserski debiut Ishany Night Shyamalan, córki słynnego M. Night Shyamalana ("Szósty zmysł", "Znaki"), która filmowe pierwsze kroki stawiała pod czujnym okiem ojca (wyreżyserowała kilka odcinków serialu "Servant", a także była drugą reżyserką "Old"). Jej pierwszy pełnometrażowy film fabularny jest ekranizacją powieści "The Watchers" autorstwa A.M. Shine’a.

28-letnia artystka Mina utknęła w rozległym i nietkniętym ludzką stopą lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy w końcu udaje jej się znaleźć schronienie, zostaje uwięziona razem z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia. W główną rolę wcieliła się w filmie Dakota Fanning. Na ekranie partnerują jej Georgina Campbell, Olwen Fouéré oraz Oliver Finnegan.

Zdjęcie "The Watchers" / materiały prasowe

"The Watchers" wkrótce trafi do streamingu. Gdzie oglądać?

"The Watchers" trafi do biblioteki Netfliksa już 30 sierpnia.

