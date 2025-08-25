Epickie widowisko już w streamingu. Te sceny zapierają dech

"Napoleon": epickie widowisko Ridleya Scotta

" Napoleon " to film pełen spektakularnych zdjęć, szczegółowo opisujący burzliwy wzlot i upadek Napoleona Bonaparte, granego przez zdobywcę Oscara, Joaquina Phoenixa. Na oszałamiającym tle epickich scen, zrealizowanych przez legendarnego reżysera, Ridleya Scotta, obraz ukazuje nieustępliwą drogę Napoleona do władzy przez pryzmat jego uzależniającej i niestabilnej relacji z jedyną prawdziwą miłością, Józefiną (Vanessa Kirby). Scott pokazuje wizjonerską taktykę wojskową i polityczną Napoleona, na tle jednych z najbardziej dynamicznych bitew, jakie kiedykolwiek nakręcono.

W rozmowie z serwisem Deadline Scott ujawnił, że nakręcił "Napoleona" w zaledwie 62 dni.

"Zwykle taki film potrzebuje przynajmniej 110 dni zdjęciowych. Lata temu odkryłem, że osiem kamer to osiem razy szybsza praca. Każdy pion produkcji musi się dostosować do mojego tempa" - tłumaczył prędkość realizacji, z której słynie od lat.

Historia Napoleona Bonaparte to nie tylko opowieść z podręczników historii, to porywająca saga o ambicjach, romansie i władzy, które ukształtowały świat. Wyniesiony przydomkiem najbardziej wpływowego tyrana w historii, Napoleon cieszy się sławą, która kojarzy się z wielkością, sprawnością militarną oraz erą wielkich przemian społecznych i politycznych w Europie.

W roli Napoleona Bonapartego wystąpił zdobywca Oscara Joaquin Phoenix. Po raz drugi przyszło mu pracować ze Scottem. Ponad dwadzieścia lat temu dostał nominację do Oscara za rolę Kommodusa w jego "Gladiatorze". Phoeniksowi partneruje w roli Józefiny Vanessa Kirby. W obsadzie filmu są jeszcze m.in. Ben Miles, Ludivine Sagnier, Tahar Rahim i Catherine Walker.

"Napoleon" na VOD. Gdzie oglądać?

Film "Napoleon" Ridleya Scotta można zobaczyć na Apple TV.

