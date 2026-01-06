Oświadczył się jej, zanim zaczęli oficjalnie randkować. Do dziś tworzą szczęśliwą rodzinę

Jennifer Connelly i Paul Betanny: zaczął "grać na gitarze i wystarczyło"

W trakcie swojej kariery Jennifer Connelly współpracowała z takimi reżyserami jak Darren Aronofsky, Ang Lee, Todd Field czy Dario Argento. W jej filmografii znajdziemy głośne filmy - "Siedem minut w niebie", "Mroczne miasto", "Requiem dla snu", "Piękny umysł", "Dom z piasku i mgły", "Krwawy diament", "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia", "Złe zachowanie", "Top Gun: Maverick". Ostatnio błyszczy w serialach science fiction - liczącej cztery sezony opowieści "Snowpiercer" oraz "Mrocznej materii".

Od 2003 roku jest żoną Paula Bettany’ego, brytyjskiego aktora teatralnego i filmowego. Bettany jest doskonale znany fanom Marvela z roli Visiona - wcielał się w tę postać w kilku filmach o losach superbohaterów. W tym roku powróci w serialu dedykowanym bohaterowi pod tytułem "VisionQuest".

Reklama

Aktor zachwycił widzów również w takich produkcjach jak "Obłędny rycerz", "Legend", "Kiss Kiss (Bang Bang)", "Turysta", "Pan i władca", "Piękny umysł". To właśnie na planie ostatniego z wymienionych obrazów poznał swoją przyszłą żonę.

"Piękny umysł" przedstawiał historię genialnego matematyka Johna Nasha (Russell Crowe). W Alicię Nash, żonę bohatera, wcielała się Connelly; Bettany - w rolę Charlesa, kolegę Nasha.

"Pamiętam, że poznaliśmy się podczas czytania scenariusza" - wspominała Jennifer Connelly w programie Entertainment Tonight, przypomina serwis People. "Pomyślałam, dobry jest". Dodała również, że zauroczył ją talent muzyczny Paula.

"Zaczął grać na gitarze i to wystarczyło".

Zdjęcie Paul Bettany, Jennifer Connelly / Mike Pont/FilmMagic / Getty Images

Jennifer Connelly i Paul Bettany: od przyjaźni do miłości

Przyjaźń pary szybko przeistoczyła się w romans - jak stwierdza Bettany - po wydarzeniach z 11 września. Aktor tak bardzo martwił się wtedy o mieszkającą w Nowym Jorku Jennifer. I zdał sobie sprawę, że jest w niej zakochany. Oświadczył się jej zanim oficjalnie zaczęli się spotykać. Jak wspomina, od razu się też do niej wprowadził.

Jennifer Connelly i Paul Bettany wzięli ślub w 2003 roku. W tym samym czasie na świat przyszedł ich syn Stellan. Osiem lat później powitali córkę - Agnes. Wychowują również syna Connelly ze związku z fotografem Daviden Duganem. Kai Dugan ma 28 lat.

Jak wiele aktorskich par współpracowali razem przy kilku filmach. Poza "Pięknym umysłem" wystąpili razem w "Atramentowym sercu". Connelly zagrała też w filmie "Bez adresu" ("Shelter"), który reżyserował Bettany.

W rozmowie z The Guardian żartowała, że ich współpraca na planie była burzliwa.

"Analizuję wiele rzeczy, lubię podważać dosłownie wszystko. Jestem pewna, że czasami bywa to frustrujące. Pomaga mi jednak wyjaśnianie wszystkiego. Nie wiem, czy to czyni rzeczy lepszymi, ale tak podchodzę do pracy, na dobre czy na złe".

Nie przeszkadza jej, aby współpracować z mężem ponownie.

"Pewnie, że bym to zrobiła. Miałam wiele wolności przy tej roli. Ponieważ reżyserem jest mój mąż i bardzo mu ufam, czuję się bezpiecznie".

Pytany o swoje małżeństwo Bettany mówi szczerze: “Małżeństwo i dzieci odmieniło moje życie. Zmodyfikowało to kim jestem i moje cele".

Najbardziej cieszą go spędzone wspólnie chwile - “kiedy zdaję sobie sprawę, że cała nasza piątka śmieje się razem. Nie ma nikogo na świecie z kim bawiłbym się lepiej".

"To najważniejsze relacje w moim życiu" - stwierdziła Connelly w rozmowie z The Guardian.

Zobacz też: Razem na planie, razem w życiu prywatnym. Od pierwszego spotkania leciały iskry