Nawet Jim Carrey nie uratował "Ace'a Ventury". Lepiej zapomnieć o istnieniu tego filmu

Jim Carrey od zawsze marzył o tym, by zostać komikiem, a swoje pierwsze kroki stawiał na scenach komediowych klubów w Toronto. Miał zaledwie 15 lat, gdy został wygwizdany, ale nie poddał się i szybko ogłoszono go "najlepszym młodym komikiem Toronto".

Kontynuował swoją karierę w Los Angeles i szybko stał się twarzą najlepiej ocenianych filmów komediowych. Lata 90. zdecydowanie należały do niego, a do ogromnej popularności aktora przyczynił się występ w filmie "Ace Ventura: Psi detektyw" .

Produkcja trafiła na ekrany kin w 1994 roku, a Carrey zagrał tam tytułową rolę. Budżet filmu wynosił 15 mln dolarów, po premierze zarobił zawrotną sumę 107,2 mln dolarów. Ówcześni widzowie z chęcią śledzili przygody detektywa, ale jak ogląda się uwielbianą produkcję po latach?

"Ace Ventura: Psi detektyw": doskonały angaż

Jim Carrey i Courteney Cox łączą siły, by rozwikłać zagadkę zaginionego delfina, który jest maskotką lokalnej drużyny sportowej. Ace Ventura jest dziwacznym i samozwańczym detektywem zajmującym się zaginięciami i porwaniami zwierząt. Nie jest zbyt lubiany przez kolegów w pracy, a właściciel mieszkania nie akceptuje jego miłości do czworonogów. Gdy nadarza się okazja, by rozwiązać zagadką zaginionego delfina, bez chwili zawahania wyrusza na poszukiwania.

Film nie jest przesadnie rozwleczony, akcja płynie wartko, a główny bohater krok po kroku odnajduje kolejne tropy, które przybliżają go do rozwiązania zagadki. Jednak największym atutem produkcji nie jest fabuła, a niezwykła gra aktorska Jima Carreya.

Reżyser zastanawiał się kogo zatrudnić to roli ekscentrycznego detektywa, a wtedy uwagę producentów zwrócił nieznany wtedy jeszcze komik. Zaciekawiony reżyser wybrał się na jeden z występów kabaretowych i zwrócił uwagę na mimikę Carreya i jego zabawę głosem, co idealnie wpasowywało się w jego pomysł na postać Ventury.

Angaż okazał się strzałem w dziesiątkę, a aktor dawał z siebie wszystko, na planie podrzucał mnóstwo pomysłów i sporo improwizował. Jim Carrey niesie ten film na swoich barkach, jednak nawet on nie do końca poradził sobie z tym, by ochronić "Psiego detektywa" przed bolesnym zderzeniem ze współczesną rzeczywistością.

Zdjęcie Jim Carrey jako Ace Ventura

"Ace Ventura: Psi detektyw": twarde spotkanie z XXI wiekiem

Żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że film w większości można oglądać z delikatnym uśmiechem. Jeśli przymkniemy oko na niektóre przesadzone i karykaturalne sceny z Carreyem, można czerpać przyjemność z seansu bez większych zgrzytów. Jednak finałowe sceny całkowicie zniszczyły moje wyobrażenia na temat tej produkcji i pozytywne odczucia po początkowych minutach seansu.

Sekwencja, w której Ventura odkrywa prawdę o szefowej policji Lois Einhorn ( Sean Young ) jest pod wieloma względami oburzająca i stygmatyzująca osoby LGBT+. Gdy detektywowi udaje się rozwikłać zagadkę i dociera do niego, że jego przełożona jest tak naprawdę skompromitowanym graczem futbolowym, z którym się całował kilka scen wcześniej, zaczyna histerycznie zrzucać z siebie ubrania, palić je, myć zęby i przykładać do twarzy przepychacz do toalet. Finalnie z płaczem kuli się pod prysznicem.

Jednak to nie wszystko, bo gdy dochodzi do ujawnienia całego plot twistu przed policyjną jednostką, mamy długą scenę ośmieszania bohaterki połączoną ze stopniowym rozbieraniem jej na oczach zebranych.

Taką scenę ciężko obronić i nic dziwnego, że lata później padły oskarżenia o transfobię. Odpowiedział na nie sam Jim Carrey, który stwierdził, że dziś inaczej nakręciłby te sceny lub całkowicie z nich zrezygnował.

"Ace Ventura": czy film źle się zestarzał?

"Ace Ventura" to jedna z tych komedii, które raczej wspomina się z nostalgią i dużo lepiej ocenia się z perspektywy czasu. Jako osoba, która dopiero teraz po raz pierwszy oglądała tę produkcję, przez pierwszą połowę bawiłam się umiarkowanie dobrze. Niektóre żarty pozostały zabawne, często jednak czułam zgrzyt, a finałowa sekwencja zdecydowanie powinna zostać zapomniana - zestarzała się bardzo źle i trudno jest ocenić pozytywnie produkcję, która aż tak bardzo depcze współczesne standardy kina.

Do "Psiego detektywa" już raczej nie wrócę i obawiam się, że kolejne przygody Ace’a Ventury także nie przetrwały próby czasu.

O cyklu "Czas odświeżyć! Młodzi oceniają kultowe filmy"

Cykl "Czas odświeżyć! Młodzi oceniają kultowe filmy" to nasza podróż w czasie, podczas której młodzi dziennikarze sięgają po głośne tytuły, pozostawiające trwały ślad w popkulturze. Sprawdzamy, jak hity minionych lat odbierane są w dzisiejszych czasach - co wciąż fascynuje, a co się zestarzało? Śledźcie kolejne teksty i odkrywajcie razem z nami, czy kultowe filmy z przeszłości przetrwały próbę czasu.