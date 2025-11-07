Emocjonujący hit zarobił miliony. Teraz obejrzysz go w streamingu

Film "Twisters" zadebiutował w polskich kinach 18 lipca 2024 roku i niespodziewanie stał się kasowym hitem. Produkcja jest kontynuacją (też trochę remake'em) filmowego klasyka z 1996 roku o tym samym tytule.

"Twisters": o czym opowiada?

"Twisters" to film opowiadający historię Kate Cooper, byłej łowczyni burz, która zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami związanymi z tornadem, które doświadczyła podczas studiów. Obecnie pracuje w Nowym Jorku, gdzie analizuje schematy burz na monitorach. Jej spokojne życie zostaje jednak zakłócone, gdy przyjaciel Javi prosi ją o powrót do Oklahomy, aby przetestować nowy system wykrywania burz. Wkrótce Kate, wraz z ekipą mediów społecznościowych pod przewodnictwem Tylera Owensa, staje w obliczu niespotykanych wcześniej zjawisk atmosferycznych, które zmuszają ją do ponownego stawienia czoła niebezpieczeństwu.

W obsadzie znaleźli się Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramons, Maura Tierney, Sasha Lane czy Kiernan Shipka. Scenariusz "Twisters" został napisany przez Marka L. Smitha ("Zjawa"), a film wyreżyserował Lee Isaac Chung ("Minari").

Film zarobił na całym świecie ponad 370 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 155 milionów.

"Twisters" w streamingu. Gdzie można zobaczyć film?

Ekscytująca produkcja, która przez długi czas królowała w box office, niebawem będzie podbijać kolejną platformę streamingową. Film "Twisters" będzie można oglądać od soboty, 8 listopada na Netfliksie.

