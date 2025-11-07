Młoda aktorka podbija świat. Zachwyciła w największym hicie Prime Video

Nicole Alejandra Wallace del Barrio to hiszpańska aktorka, która przyszła na świat 22 marca 2002 roku. Już od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie aktorstwem. Po raz pierwszy przed kamerą wystąpiła w wieku 6 lat; była to niewielka rola w krótkometrażowym horrorze "Excision" z udziałem Tessy Ferrer ("Grey's Anatomy").

W 2018 roku Wallace zyskała rozgłos dzięki roli Nory Grace w serialu "Skam España", opartym na norweskim serialu dla nastolatków "Skam". Trzeci sezon serialu skupiał się na jej postaci oraz Viri, granej przez Celię Monedero. Odsłona poświęcona tym dwóm bohaterkom zyskała uznanie widzów i krytyków, którzy docenili promowanie tematów związanych z feminizmem.

Nicole Wallace: "Trylogia Winnych" i rosnąca popularność

Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się rola Noah w "Trylogii Winnych", adaptacji bestsellerowych powieści autorstwa Mercedes Ron. Pierwsze dwa filmy, zatytułowane "Moja wina" (2023) i "Twoja Wina" (2024), biły rekordy popularności i stały się najczęściej oglądanymi międzynarodowymi produkcjami oryginalnymi na Prime Video.

Zakończenie trylogii, "Nasza wina", pojawiło się na platformie w październiku tego roku i powtórzyło sukces wcześniejszych odsłon. Od momentu premiery film znajduje się w rankingu Top 10 serwisu.

Podczas Prime Video Showcase Retreat zorganizowanego na Ibizie aktorka opowiedziała o emocjach związanych z finałem uwielbianej przez widownię trylogii. W wywiadzie dla Interii ujawniła, za czym najbardziej będzie tęsknić:

"Bardzo będzie mi brakować tego domu, samochodów, ubrań i całej atmosfery, którą ten świat tworzył. Na pewno będę też tęsknić za przebywaniem na planie z tymi wszystkimi ludźmi".

Wallace przyznała, że praca przy adaptacji dzieł Mercedes Ron wiele ją nauczyła i pozwoliła rozwinąć się na różnych płaszczyznach:

"Dzięki tej roli wiele się nauczyłam. Wiem już, jak chcę pracować, jaką aktorką chcę być i jaka powinnam być na planie. Zdaję sobie sprawę także, z jakimi ludźmi chciałabym działać w przyszłości i jak chciałabym, by mnie traktowano. To była ważna lekcja".

Aktorka opowiedziała również o swoim wyobrażeniu rozmowy, jaką mogłaby przeprowadzić z graną przez siebie Noah.

"Gdybym mogła z nią porozmawiać, prawdopodobnie poprosiłabym ją, żeby mi pokazała, jak się jeździ (śmiech). Myślę, że spędzenie z nią trochę czasu w samochodzie byłoby świetną zabawą. Prywatnie naprawdę uwielbiam jeździć. Nie mam doświadczenia ze sportowymi autami tak jak ona, ale bardzo lubię to robić" - mówiła w rozmowie z Interią.

Nicole Wallace nie ukrywa, że jest dużą pasjonatką kina i uwielbia oglądać produkcje, które na długo zostają w głowie:

"Lubię filmy, które w pewien sposób poruszają; historie z głębokimi, skomplikowanymi postaciami, opowiadane w niekonwencjonalny sposób. Równocześnie bardzo lubię też proste produkcje, w których są tylko dwie postacie i niewiele efektów wizualnych".

Nicole Wallace: ekskluzywny kontrakt z Prime Video i nowe projekty

Niedawno ogłoszono, że Nicole Wallace wystąpi w głównej roli w nadchodzącym anglojęzycznym serialu oryginalnym włoskiej produkcji "Postcards From Italy". Twórcami są Lisa Riccardi i Damiano Bruè, a reżyserką - zdobywczyni Oscara Jessica Yu ("The Morning Show"). Produkcja opowie o perypetiach Mii, młodej i rozpieszczonej nowojorskiej dziedziczki, którą dziadek wysyła do Palermo bez pieniędzy i luksusów, aby pracowała jako agentka nieruchomości w rodzinnej firmie. Czy dziewczyna z Upper West Side przetrwa na Sycylii bez karty kredytowej?

"Postcards from Italy" to pierwszy projekt w ramach ekskluzywnej umowy, którą aktorka podpisała z Amazon MGM Studios.



"Nicole Wallace zdobyła serca widzów na całym świecie dzięki autentycznej grze aktorskiej w 'Trylogii Winnych'. Jej naturalna umiejętność nadania głębi emocjonalnej granym przez siebie postaciom przemawia do widzów z różnych krajów i kultur. Ta umowa odzwierciedla nasze podekscytowanie globalnym potencjałem Nicole i wzmacnia nasze zaangażowanie we wspieranie nowych międzynarodowych talentów, które mogą pomóc w opowiadaniu fascynujących historii naszej globalnej widowni" - powiedziała Nicole Clemens, wiceprezes i dyrektor ds. międzynarodowych produkcji oryginalnych w Prime Video i Amazon MGM Studios.

Zdjęcie Nicole Wallace na planie "Postcards from Italy" / materiały prasowe

"Jestem niezwykle podekscytowana rozpoczęciem tego nowego rozdziału z Amazon MGM Studios. Ich zaangażowanie w odważne, bezkompromisowe opowiadanie historii sprawia, że ta współpraca jest dla mnie idealną twórczą symbiozą. Przygotowując się do roli Mii w 'Postcards From Italy', reżyserowanym przez genialną Jessicę Yu, czuję się zainspirowana do artystycznego rozwoju i odkrywania postaci o głębokiej i złożonej osobowości. To partnerstwo to wymarzona okazja do rozwoju, współpracy z wizjonerskimi twórcami i pomocy przy tworzeniu znaczących historii. Czuję ogromną wdzięczność za tę możliwość i nie mogę się doczekać tego, co przed nami" -komentowała zachwycona po ogłoszeniu informacji o podpisanej umowie ze studiem.

Poza serialem reżyserowanym przez Yu aktorka wystąpi także w produkcji "The House of Spirits", adaptacji uznanej przez krytyków powieści Isabel Allende. Premiera planowana jest na 2026 rok.

