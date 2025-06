BellaTOFIFEST 2025: filmy konkursu FROM POLAND

Konkurs Polski jest jednym z najważniejszych pasm festiwalu filmowego BellaTOFIFEST. O tym, kto zdobędzie statuetkę Złotego Anioła po raz kolejny zdecyduje publiczność.

"Konkurs polski to prestiżowa, a zarazem demokratyczna selekcja. Jurorami są bowiem widzowie. To właśnie oni głosują na najlepszy, najważniejszy film festiwalu. Stawiamy w tym konkursie na najlepsze polskie kino. Myślą przewodnią jest tutaj jego jakość, zalety warsztatowe i artystyczne, nie ma natomiast rozróżnienia na tzw. kino festiwalowe (cokolwiek to znaczy) i komercyjne. Stąd obecność na festiwalu zarówno filmów, które spodobały się szerszej publiczności ('Przepiękne', 'Światłoczuła'), ciekawych biografii ('Simona Kossak', 'Kulej. Dwie strony medalu'), ambitnego kina obyczajowego ('Skrzyżowanie', 'Rzeczy niezbędne', 'Sezony', 'Innego końca nie będzie'), kina autorskiego ('Próba łuku', 'To nie mój film', 'Pod szarym niebem', 'Dziewczyna z igłą', 'Prześwit') czy kina gatunkowego ('Życie dla początkujących', 'Wróbel', 'Pani od polskiego')" - zapowiada Łukasz Maciejewski, kurator programowy pasma FROM POLAND.

Reklama

Po projekcjach konkursowych widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję, by wziąć udział w spotkaniu z artystami, w tym m.in.: z Andrzejem Chyrą, Katarzyną Herman, Łukaszem Simlatem, Martą Nieradkiewicz, Olgą Bołądź, Krystianem Pestą, Radosławem Piwowarskim i Marietą Żukowską.

Zdjęcie Kadr z "To nie mój film" / materiały prasowe

BellaTOFIFEST 2025: pełen program konkursu FROM POLAND

"Dziewczyna z igłą" , reż. Magnus von Horn, 2024

, reż. Magnus von Horn, 2024 "Innego końca nie będzie" , reż. Monika Majorek, 2024

, reż. Monika Majorek, 2024 "Kulej. Dwie strony medalu" , reż. Xawery Żuławski, 2024

, reż. Xawery Żuławski, 2024 "Pani od polskiego" , reż. Radosław Piwowarski, 2025

, reż. Radosław Piwowarski, 2025 "Pod szarym niebem" , reż. Mara Tamkovich, 2024

, reż. Mara Tamkovich, 2024 "Próba łuku" , reż. Łukasz Barczyk, 2024

, reż. Łukasz Barczyk, 2024 "Przepiękne!" , reż. Katia Priwieziencew, 2025

, reż. Katia Priwieziencew, 2025 "Prześwit" , reż. Magdalena Pięta, 2024

, reż. Magdalena Pięta, 2024 "Rzeczy niezbędne" , reż. Kamila Tarabura, 2024

, reż. Kamila Tarabura, 2024 "Simona Kossak" , reż. Adrian Panek, 2024

, reż. Adrian Panek, 2024 "Sezony" , reż. Michał Grzybowski, 2024

, reż. Michał Grzybowski, 2024 "Skrzyżowanie" , reż. Dominika Montean-Pańków, 2024

, reż. Dominika Montean-Pańków, 2024 "Światłoczuła" , reż. Tadeusz Śliwa, 2024

, reż. Tadeusz Śliwa, 2024 "To nie mój film" , reż. Maria Zbąska, 2024

, reż. Maria Zbąska, 2024 "Wróbel" , reż. Tomasz Gąssowski, 2024

, reż. Tomasz Gąssowski, 2024 "Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski, 2025

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w dniach 28 czerwca - 4 lipca w Toruniu na Kujawach i Pomorzu.

Zobacz też: Eliza Rycembel: Wyjątkowa nagroda dla polskiej aktorki. W pełni na nią zasłużyła