Eliza Rycembel jest jedną z najbardziej uzdolnionych i cenionych polskich aktorek młodego pokolenia. Ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. Karierę rozpoczynała w Teatrze Muzycznym "Roma"; występowała również m.in. w Teatrze "Na Woli".

Eliza Rycebel: Jedna z najlepszych polskich aktorek ostatnich lat

Jej filmowym debiutem była rola Lili w "Obietnicy" (2014) w reż. Anny Kazejak, za którą otrzymała nagrodę aktorską na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Wiedniu. Następnie wystąpiła w filmach "Carte Blanche" (2015) Jacka Lusińskiego, "Niewinne" (2016) Anne Fontaine, "#Wszystko gra" (2016) Agnieszki Glińskiej, "Nina" (2018) Olgi Chajdas, "Piłsudski" (2019) Michała Rosy i "Ciemno, prawie noc" (2019) Borysa Lankosza, a także w licznych filmach krótkometrażowych, m.in. w "Milczeniu polskich owiec" Macieja Stuhra (2017), etiudach szkolnych, spektaklach telewizyjnych i internetowych.

Jednym z jej najważniejszych występów na dużym ekranie, w którym zaprezentowała wszechstronne zdolności - nie tylko aktorskie, ale także wokalne, była rola w filmie "Boże ciało" (2019) Jana Komasy, która przyniosła jej Orła w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca oraz nagrodę aktorską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zagrała również w filmie "Przysięga Ireny" (2023) Louise Archambault.

Eliza Rycembel jest znana widzom także z występów w serialach fabularnych, takich jak "Belfer 2" (2017), "Ślepnąc od świateł" (2018), "1983" (2018), "Odwróceni. Ojcowie i córki" (2019), "Osiecka" (2020), "Nieobecni 2" (2022) czy "Przesmyk" (2024).

Rola w "Ninie" przyniosła jej nominację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego (2019) oraz wyróżnienie podczas 33. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, natomiast krótkometrażowy film "Nie mów tak do mnie" - nominację do Nagrody im. Jana Machulskiego w kategorii najlepsza aktorka (2023).

W 2016 roku została laureatką nagrody "Talent Trójki" w kategorii film za "dojrzałość i prawdę w kreacjach aktorskich; sprawdzenie się w bardzo wymagających rolach; wyrazistą i ciekawą osobowość ekranową, za to wreszcie, że jest aktorskim odkryciem ostatnich lat".

W tegorocznym paśmie BELLA WOMAN pokazanych zostanie pięć wybranych filmów z udziałem Elizy Rycembel: "Obietnica", "Nina", "Boże ciało" oraz krótkie metraże - "Nie mów tak do mnie" (2022) w reż. Hanny Kilińskiej i "Comme des cowboys" (2024) Julii Sadowskiej.

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w dniach 28 czerwca - 4 lipca w Toruniu na Kujawach i Pomorzu.