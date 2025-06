Polityczna poprawność? "Że co? Że jak?!". Totalnie pokręcona historia

"Że co? Że jak?!": nikt nikogo tutaj nie rozumie

Oryginalny tytuł filmu Briana Crano i Davida Craiga to "I Don’t Understand You" . Opowieść o podróży do Italii gejowskiego małżeństwa Doma (Nick Kroll) i Cole’a (Andrew Rannells) opiera się właśnie na kwestii braku zrozumienia w jak najszerszym, nomen omen, rozumieniu tego słowa. Dom i Cole usilnie czekają na adopcję dziecka, które ma dla nich urodzić Candice ( Amanda Seyfried ), ale nie rozumieją do końca, czy są gotowi, by być rodzicami. Jadą na swoją rocznicę ślubu w romantyczną podróż do Rzymu, ale nie rozumieją włoskiej mentalności. Nie rozumieją też, że GPS czasami płata figle i szukając małej rodzinnej knajpki na włoskiej wsi, zakopują się w samym środku lasu. Gdy już trafiają pod skrzydła włoskiej mammy o imieniu Zia (Nunzia Schiano), to nie rozumieją jej gościnności, którą biorą za... zagrożenie.



Nikt nikogo tutaj nie rozumie, co wpędza parę głównych bohaterów w coraz większe tarapaty. Krwawe, brutalne i do tego niepoprawnie zabawne. Kilka razy podczas seansu pytanie "Ale, że co? Że jak?" pojawiało się w mojej głowie, co tylko podkreśla trafność tytułu. Ma ten film w sobie coś z debiutu Danny’ego Boyle’a "Płytki grób" (1994), choć Boyle kręcił swoją czarną jak smoła komedię w zupełnie innych czasach, gdy postmodernizm lat 90. XX wieku się dopiero się rozkręcał. Trzy dekady później widzieliśmy już w kinie wszystko, a jednak film duetu Craig/Crano jest świeży i momentalnie bezczelnie zaskakujący.

Zdjęcie Kadr z filmu "Że co? Że jak?!" / materiały prasowe

Twórcy nie czują kajdan politycznej poprawności

Oglądamy komedię o parze wyjątkowo pechowych, ale też infantylnych gejów, którzy przez niezrozumienie tego co dzieje się wokół nich, urządzają krwawą jatkę. I tacy ludzie mają zaraz adoptować dziecko?! Przeciwnicy legalizacji adopcji przez pary jednopłciowe mogą po seansie zacierać ręce. Ten film daje sporo amunicji tym, którzy uważają, że gejowska para jest z natury niedojrzała.

Cóż, Dom i Cole to kwintesencja niedojrzałości. Tyle, że autorami scenariusza i reżyserami jest małżeństwo. Ich film jest więc satyrą na ich własne środowisko, ale też dotyka w poważniejszy sposób ich własnych przeżyć, gdy to oni czekali na adopcję dziecka. Trudno zarzucać im homofobię, choć jestem przekonany, że takie zarzuty mogłyby się pojawić w stosunku do filmu, gdyby reżyserował go heteroseksualista. Fakt, że za kamerą stoją geje powoduje jednak, że nie czują oni kajdan politycznej poprawności i mogą dociskać gaz do deski, jak afroamerykańscy komicy opowiadający przewrotnie o rasizmie czy komicy żydowscy autoironicznie patrzący na swoje korzenie. To przesądza i sile ich mrocznej komedii.

"Że co? Że jak?!" można odbierać szerzej niż tylko queer movie, bo opowiada po prostu o dwóch głupich i zapatrzonych w siebie Amerykanach, którzy przez swoją ignorancję nie potrafią skorzystać z włoskiej gościnności i do tego niszczą włoską familię. Wyobrażam sobie w ich miejscu parę heteroseksualną. Jest to zabawne, krindżowe i momentami nawet lekko szokujące swoją dezynwolturą. Danny De Vito w najlepszym swoim okresie kręcił takie filmy ("Wojna Państwa Rose"), ale też Roberto Benigni miał podobne poczucie humoru ("Potwór"). Czyli ostatecznie włoskiego ducha dwóm Amerykanów zabić się nie udało!

7/10