Jeszcze pod koniec lutego "Deadline" podało, że "Projekt Hail Mary" zarobi w weekend otwarcia w Stanach Zjednoczonych od 45 milionów do 55 milionów dolarów. Na chwilę przed premierą "Variety" przewidywało, że film zgromadzi od 63 milionów do 65 milionów dolarów.

80,5 milionów dolarów w weekend otwarcia jest rekordowe w historii wytwórni Amazon MGM. Wcześniej należał on do "Creed III" Michaela B. Jordana z 2023 roku, który w czasie pierwszych dni w kinach zgromadził 58 milionów dolarów. "Projekt Hail Mary" otrzymał także tytuł najlepszego otwarcia w amerykańskich kinach w 2026 roku. Wcześniej należał on do "Krzyku 7", który zarobił w swój pierwszy weekend 63 milionów.

"Projekt Hail Mary". Wyczekiwany hit wytwórni Amazon MGM

"Głęboko wierzyliśmy w 'Projekt Hail Mary', a teraz jest jasne, że widzowie podzielają ten pogląd" - stwierdził Kevin Wilson, szef dystrybucji Amazon MGM. "Od początku wierzyliśmy w to, co teraz widzimy w kinach - energię, wyniki sprzedaży biletów, dobre opinie".

"To pierwszy wielki hit wytwórni Amazon MGM" - oznajmił David A. Gross z "FranchiseRe". "Ta historia działa, ponieważ balansuje między science fiction i ludzką opowieścią. 'Marsjanin' też miał tyle serca i znowu się udało".

Amazon MGM zaplanowało na 2026 rok trzynaście premier. Wytwórnia po raz pierwszy wypuszcza przynajmniej jeden film w miesiącu. Jej pierwsze premiery, dokument "Melania" o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych i sensacyjny "Crime 101", okazały się finansowymi rozczarowaniami.

"Projekt Hail Mary". Co wiemy o filmie?

"Projekt Hail Mary" jest adaptacją książki Andy Weir, twórcy "Marsjanina". Opowiada o mężczyźnie (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, kim jest, jak się tu znalazł i jaki jest jego cel. Wkrótce okazuje się, że los życia na Ziemi jest w jego rękach. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, twórcy serii "21 Jump Street" oraz producenci serii animacji "Spider-Man: Uniwersum".