Polsat pokaże dzisiaj oscarowe arcydzieło. Spektakularne widowisko wbija w fotel

Justyna Miś

"Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana, uhonorowany siedmioma Oscarami, w tym za najlepszy film, ostanie dziś wyemitowany w telewizji. Widzowie będą mogli zobaczyć jeden z najgłośniejszych i najbardziej poruszających filmów ostatnich lat.

Cillian Murphy jako Oppenheimer w szarym garniturze i białej koszuli, na tle rozmytych kształtów.
Cillian Murphy w filmie "Oppenheimer"Universal Pictures - Atlas Entertainment - SyncopyEast News

"Oppenheimer" to spektakularne, trzymające w napięciu kino, które nie tylko zachwyca rozmachem, ale także skłania do refleksji nad granicami nauki, odpowiedzialnością i konsekwencjami ludzkich decyzji. Już dziś wieczorem widzowie zobaczą film w telewizji.

Zobacz również:

Christopher Nolan
Wiadomości

Legenda kina kończy 55 lat. Te filmy zapisały się w historii

Paulina Gandor
Paulina Gandor

    "Oppenheimer": Oscarowe arcydzieło

    Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera. Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.

    "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana okazał się największym zwycięzcą 96. gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono muzykę, zdjęcia i montaż w filmie.

    Produkcja odniosła gigantyczny sukces również podczas innych wydarzeń branżowych. Zdobyła pięć Złotych Globów i siedem nagród BAFTA.

    "Oppenheimer" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Oppenheimer" zostanie dzisiaj, 23 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.40.

    "Peaky Blinders: Nieśmiertelny": Cillian Muprhy i Steven o filmowej odsłonie kultowego serialuKatarzyna UlmanINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze