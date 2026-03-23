"Oppenheimer" to spektakularne, trzymające w napięciu kino, które nie tylko zachwyca rozmachem, ale także skłania do refleksji nad granicami nauki, odpowiedzialnością i konsekwencjami ludzkich decyzji. Już dziś wieczorem widzowie zobaczą film w telewizji.

"Oppenheimer": Oscarowe arcydzieło

Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera. Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.

"Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana okazał się największym zwycięzcą 96. gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono muzykę, zdjęcia i montaż w filmie.

Produkcja odniosła gigantyczny sukces również podczas innych wydarzeń branżowych. Zdobyła pięć Złotych Globów i siedem nagród BAFTA.

"Oppenheimer" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Oppenheimer" zostanie dzisiaj, 23 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.40.