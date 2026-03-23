Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich mają na celu "promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów".

Laureaci wyłaniani są w głosowaniu członków i członkiń Gildii. Nagrody zostały wręczone już po raz czwarty.

4. gala Nagród Gildii Scenarzystów Polskich - laureaci

Nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymał Wojciech Smarzowski za "Dom dobry".

"'Dom dobry' to mocne kino, które żąda bezwarunkowej empatii. Albo decydujesz się wejść za bohaterką w piekielną pętlę złudnych nadziei i brutalnej przemocy albo zamykasz oczy i oceniasz" - pisze o filmie członkini Gildii Ewa Ratusińska.

Nagroda GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego trafiła do Kaspra Bajona za "Heweliusza".

"Majstersztyk scenariuszowy, genialnie łączący osobiste dramaty bohaterów z prawdą historycznych wydarzeń. Ten serial udowadnia, że jesteśmy w stanie robić w Polsce seriale na najwyższym, światowym poziomie" - czytamy w wypowiedzi Angeliki Olszewskiej z GSP.

Nagrodę za całokształt twórczości odebrał na sobotniej gali Cezary Harasimowicz.

"To jeden z najważniejszych polskich scenarzystów i pisarzy, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, powieści oraz słuchowisk radiowych. Jego twórczość od lat kształtuje sposób opowiadania historii na ekranie" - uzasadniła swój wybór Gildia.

Harasimowicz jest m.in. autorem scenariusza do kultowego filmu "Bandyta" w reżyserii Macieja Dejczera, współtwórcą serialu "Ekstradycja", a także autorem licznych książek i scenariuszy filmowych.

Laureatem Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za zasługi dla scenariopisarstwa został Andrzej Mellin, scenarzysta i pedagog, a także aktor i reżyser, związany ze Szkołą Filmową w Łodzi, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii.

"Tym wyróżnieniem nagradzamy nią ludzi, którzy są dla scenarzystów ważni, poprawiają sytuację scenarzystów i podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Andrzej Mellin to niestrudzony nauczyciel, twórca Wydziału Scenariopisarstwa Szkoły Filmowej w Łodzi, przewodnik w scenariopisarskim świecie, który nie narzuca drogi, lecz podąża nią wraz ze swoimi uczniami. Jest z pewnością jednym z filarów scenariopisarskiego uniwersum w Polsce" - mówi Maciej Sobczyk, przewodniczący zarządu Gildii.

Nagroda GSP dla przedstawicieli mediów

Po raz pierwszy wręczono też wyróżnienie dla przedstawicieli mediów, którzy dostrzegają wagę scenariusza i jego rolę w procesie tworzenia filmu lub serialu. Nagroda Gildii Scenarzystów Polskich dla dziennikarza lub dziennikarki za traktowanie zawodu scenarzysty z należytym szacunkiem powędrowała do Michała Oleszczyka, autora podcastu Spoilermaster.

"Dziękujemy za to, że pomagacie nam być słyszanymi" - podkreśla Gildia, dziękując wszystkim nominowanym w tej kategorii dziennikarzom i dziennikarkom.

Powstała w 2019 roku Gildia Scenarzystów Polskich (GSP) to organizacja działająca na rzecz środowiska scenopisarskiego, która reprezentuje interesy zawodowe i dąży do poprawy warunków pracy scenarzystów w Polsce. Jej celem jest ochrona praw autorskich, poprawa pozycji i promocji tego zawodu, edukacja i integracja branżowa oraz ustanawianie standardów jeśli chodzi o oznaczenie autorstwa scenariusza zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej.