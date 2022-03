Organizatorzy tegorocznej oscarowej gali postanowili poświęcić część segmentu "In Memoriam" legendzie amerykańskiej telewizji Betty White , która zmarła 31 grudnia, tuż przed swoimi setnymi urodzinami. W roli prezenterki tej sekcji wystąpiła Jamie Lee Curtis , która zawsze podkreślała, że jest fanką talentu i charyzmatycznej osobowości White.



Reklama

Aby uhonorować aktorkę słynącą z dużego zaangażowania w działania na rzecz ochrony zwierząt, gwiazda "Halloween" założyła na tę okazję kreację autorstwa projektantki Stelli McCartney. Jak tłumaczyła w jednym z wywiadów, brytyjska designerka była dlań oczywistym wyborem, gdyż znana jest z etycznego podejścia do mody i sięgania po materiały inne niż skóry zwierzęce.

Syn Johna Travolty zaadoptował oscarowego psa

To niejedyny gest, na jaki tego wieczoru zdobyła się Curtis. Aktorka pojawiła się bowiem na scenie w towarzystwie uroczego szczeniaka ze schroniska. Okazuje się, że suczka o imieniu Mac N Cheese ma już nowy dom - jak poinformował na Instagramie John Travolta , zwierzaka przygarnął jego 11-letni syn. "Po wczorajszym uhonorowaniu Betty White na Oscarach, Ben postanowił zaadoptować tego psa. Dziękujemy, Jamie Lee Curtis" - ogłosił gwiazdor "Pulp Fiction" w podpisie uroczej fotografii, na której pozuje wraz z synem i ich czworonożnym przyjacielem.



Instagram Post

Wpis aktora spotkał się z natychmiastową reakcją sprawczyni całego zamieszania. Curtis opublikowała na Instagramie obszerny post, w którym podkreśliła, jak wielką radość sprawiło jej znalezienie nowego domu dla zwierzaka. "Magiczne zakończenie tej historii. Podczas rozdania Oscarów miałam okazję spotkać się z moim dobrym przyjacielem Johnem Travoltą, z którym zagrałam przed laty w filmie "Być doskonałym". Gdy po uhonorowaniu Betty White wyszłam z Dolby Theatre i byłam już w drodze do domu, ktoś wysłał mi zdjęcie Johna i jego synka trzymającego na rękach naszą maleńką Mac N Cheese. Pomyślałam, że to takie urocze. A dziś dowiedziałam się, że postanowili ją zaadoptować. Myślę, że to najwspanialszy hołd dla Betty White" - napisała nie kryjąc wzruszenia Curtis.

Zobacz również:

Oscary 2022: Najwięksi przegrani tegorocznej gali

Oscary 2022: Gliński o braku nagrody dla "Sukienki"

Oscary 2022: Głuchoniemy aktor laureatem Oscara! Kim jest Troy Kotsur?