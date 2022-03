W ostatni dzień minionego roku świat obiegła smutna wiadomość. Tuż przed swoimi setnymi urodzinami zmarła wówczas Betty White , ośmiokrotna laureatka nagrody Emmy i prawdziwa ikona amerykańskiej telewizji. Organizatorzy ceremonii wręczenia Oscarów postanowili uhonorować aktorkę uwzględniając ją w segmencie "In Memoriam" poświęconym zmarłym osobistościom ze świata filmu. Wśród prezenterów tego segmentu znalazła się Jamie Lee Curtis , która partnerowała White w komedii romantycznej "To znowu ty" z 2010 roku. Dzień po upublicznieniu informacji o śmierci gwiazdy Curtis zamieściła na Instagramie emocjonalny post, w którym pożegnała swoją idolkę. "To, czego pragną kobiety, to żyć tak, jak żyła Betty White. Jej życie, które poświęciła służbie zwierzętom, było pełne miłości, kreatywności, uczciwości i humoru. Spoczywaj w pokoju, piękna i niesamowita kobieto" - napisała Curtis.

Reklama

Betty White: Ulubienica Ameryki 1 / 6 Betty White zaczynała karierę w lokalnej telewizji w Los Angeles. Pierwsze 20 lat jej pracy w show-biznesie przyniosły jej m.in. nagrodę Emmy (1951) za sitcom "Life With Elizabeth" oraz prowadzenie licznych programów typu talk-show. Źródło: East News Autor: Associated Press udostępnij

Jamie Lee Curtis: Uhonorować dziedzictwo Betty White

W wywiadzie udzielonym na oscarowym czerwonym dywanie gwiazda "Halloween" zdradziła, że postanowiła oddać hołd White także przez wybór kreacji. Curtis założyła bowiem efektowną, połyskującą suknię w odcieniu granatu projektu Stelli McCartney. Dopełnieniem wieczorowej stylizacji aktorki były kolczyki od Cathy Waterman stworzone z recyklingowej platyny i etycznie pozyskiwanych diamentów. Ten wybór nie był przypadkowy. "Gdy dowiedziałam się, że zostałam poproszona o zaprezentowanie tego segmentu, pomyślałam, że powinnam założyć suknię uszytą przez projektanta, któremu tak jak Betty leży na sercu dobro zwierząt, który do produkcji swoich ubrań nie wykorzystuje materiałów pochodzenia zwierzęcego. Chciałam w ten sposób uhonorować jej dziedzictwo" - wyjawiła aktorka.





Słynąca z etycznego podejścia do mody McCartney od lat sięga po alternatywne dla naturalnej skóry materiały, dlatego też była dla Curtis oczywistym wyborem. Brytyjska projektantka od początku swojej kariery wspiera działania na rzecz ochrony zwierząt i zrównoważonego rozwoju. "Zaprojektowała kreację, która ma dla mnie ogromne znaczenie" - powiedziała o McCartney aktorka. Jej powłóczysta suknia z zabudowaną górą i siateczkowymi rękawami została doceniona nie tylko za symbolikę, ale także wytworny design. Aktorkę uznano za jedną z najlepiej ubranych gwiazd wieczoru.

Zobacz również:

Oscary 2022: Najwięksi przegrani tegorocznej gali

Oscary 2022: Gliński o braku nagrody dla "Sukienki"

Oscary 2022: Głuchoniemy aktor laureatem Oscara! Kim jest Troy Kotsur?