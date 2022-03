"Serdeczne gratulacje dla Tadeusza Łysiaka za wyróżnienie, jakim była nominacja 'Sukienki' do Oscara. To wielki zaszczyt dla młodego reżysera i całej ekipy, że ich film znalazł się w tak prestiżowym gronie. To także znakomity początek kariery i wspaniała podstawa dalszego rozwoju artystycznego" - napisał na Twitterze.