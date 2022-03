W nocy z niedzieli na poniedziałek odbywała się 94. ceremonia wręczenia Oscarów . Szansę na statuetkę w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski miała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka . Wyróżnienie trafiło jednak do "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Wideo "Sukienka" [trailer]

Piotr Gliński komentuje Oscary

"Serdeczne gratulacje dla Tadeusza Łysiaka za wyróżnienie, jakim była nominacja 'Sukienki' do Oscara. To wielki zaszczyt dla młodego reżysera i całej ekipy, że ich film znalazł się w tak prestiżowym gronie. To także znakomity początek kariery i wspaniała podstawa dalszego rozwoju artystycznego" - ocenił wicepremier Gliński.

Pogratulował również operatorowi Januszowi Kamińskiemu nominacji do Oscara za zdjęcia do filmu "West Side Story" . "Jesteśmy dumni, że kolejny rok z rzędu polscy twórcy, wspierani działaniami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, są obecni podczas ceremonii rozdania Oscarów" - napisał minister kultury.

