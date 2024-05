Święto kina w Krakowie! Już dziś poznamy laureatów w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi"

Mastercard OFF CAMERA: Poznamy laureatów

"Empty Nets", "Forever Forever", "She Came at Night", "Paradise is Burning", "Silent Roar", "The Hypnosis", "Power Alley", "The Quiet Maid", "Tyle co nic", “78 Days". Te filmy będą ubiegać się o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy.

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne. Organizatorzy ogłosili właśnie wszystkie nominowane produkcje. O zwycięstwo powalczą: "Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki, "Grzyby" Pawła Borowskiego, "Horror Story" w reżyserii Adriana Apanela, "Imago" Olgi Chajdas, "Znachor" w reżyserii Michała Gazdy, "Błazny" w reżyserii Gabrieli Muskały, "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej, "Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka, "Kos" w reżyserii Pawła Maślony, "Lęk" w reżyserii Sławomira Fabickiego.

Reklama

Podczas seansów filmów, biorących udział w festiwalowych konkursach, odbywają się wyjątkowe sesje pytań i odpowiedzi, w których udział wzięli twórcy. Uczestnicy Festiwalu mogli także wziąć udział w panelach Storytellers oraz wielu innych wydarzeniach. Wśród zaproszonych gości znalazły się gwiazdy kina i telewizji, m.in. Andrzej Seweryn, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Anna Karczmarczyk, Anna Cieślak, Marietta Żukowska, Anna Szymańczyk, Magdalena Lamparska, Gabriela Muskała, Maciej Musiałowski, Dobromir Dymecki, Jan Holoubek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF CAMERA: Andrzej Seweryn o roli jurora i „wytyczaniu drogi” INTERIA.PL

Mastercard OFF CAMERA: Stephen Fry i Patrick Wilson dla Interii

Dziennikarze serwisów Świat Seriali i Interia Film mieli okazję porozmawiać m.in. z zagranicznymi gwiazdami, które odwiedziły Kraków podczas 17. Mastercard OFF CAMERA.

"Kino niezależne to niezależne głosy, filmy, które są dla ciebie wyzwaniem i cię inspirują, podążają inną ścieżką niż ta wytyczona. Wiadomo, to filmy inne niż te ze studia. Kino niezależne jest niezbędne dla branży filmowej, ponieważ to filmy, które mogą zmienić środowisko" - mówił Patrick Wilson w rozmowie z Justyną Miś.

Z kolei Stephen Fry opowiedział Jakubowi Izdebskiemu o Zbigniewie Zamachowskim.

"Geniusz. Wspaniały aktor. W filmie jest znakomity. Reprezentuje twarz Polski, która jest zabawna, słodka, przyjazna i urzekająca, i mądra. Pamiętam go w "Trzech kolorach: Białym" Kieślowskiego, już wtedy pomyślałem, że to niesamowity aktor. Oczywiście później widziałem go w kolejnych filmach. To zaszczyt, że mieliśmy go na planie. Był czarujący".

Zobacz też: Podbiła serca polskich widzów! Mówi o wspaniałej aktorskiej przygodzie