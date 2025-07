Co wiesz o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych? Sprawdź się!

Konkursie wiedzy o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to idealna okazja, by przyjrzeć się historii jednego z największych i najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce. Konkurs wiedzy o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych to nie tylko wspaniała okazja do filmowej zabawy, nie tylko podróż po półwieczu polskiego kina, ale też możliwość wygrania wyjątkowych nagród.



Pytania konkursowe będą dotyczyć zarówno ogólnych informacji o festiwalu, jak i szczegółów dotyczących jego poszczególnych edycji, twórców i twórczyń, filmów oraz nagród. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 20 sierpnia wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie festiwalu.

Reklama

"W konkursowych pytaniach przejdziemy przez kolejne dekady, przypominając ważne momenty, głośne i zaskakujące werdykty, festiwalowe zwroty akcji, no i przede wszystkim filmy. Przywołamy też ludzi związanych z imprezą: zarówno filmowców i filmowczynie, których dzieła prezentowane były najpierw w Gdańsku, a teraz w Gdyni, jak i osoby, które stoją za organizacją festiwalu" - mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF.



"Finał konkursu zaplanowaliśmy na 7 września. To data nieprzypadkowa - właśnie 7 września w 1974 roku wystartowała pierwsza edycja festiwalu. W ten sposób historia zatoczy koło, a my z solidną porcją wiedzy o niej zaczniemy kolejny rozdział" - wyjaśnia.



Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I - 22 sierpnia 2025 - quiz internetowy. Na podstawie liczby zdobytych punktów oraz czasu udzielania odpowiedzi zostanie wyłonionych 50 finalistów i finalistek.

Etap II - 7 września 2025 - w Gdyńskim Centrum Filmowym (GCF): Wielki Finał Konkursu. W pierwszej kolejności 50 finalistów i finalistek weźmie udział w multimedialnym teście, następnie 10 uczestników i uczestniczek z najwyższym wynikiem zakwalifikuje się do Ścisłego Finału.

W ramach Ścisłego Finału 10 uczestników i uczestniczek odpowiadać będzie na pytania przygotowane przez ekspertów i ekspertki.

Informacje o cennych nagrodach znajdziecie na stronie festiwalu! UWAGA: konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 22-27 września 2025 roku.