Leonardo DiCaprio to nazwisko, które od lat przyciąga tłumy do kin. Aktor, który zagrał w niezliczonej liczbie kultowych produkcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością i wyborem ról. Oto subiektywne zestawienie jego pięciu najbardziej pamiętnych kreacji.

"Co gryzie Gilberta Grape’a": debiut, który wstrząsnął branżą

Choć był wtedy nastolatkiem, Leonardo DiCaprio stworzył w tym dramacie rolę tak dojrzałą i autentyczną, że do dziś uznaje się ją za jedną z jego najlepszych. Wcielił się w Arniego, chłopca z niepełnosprawnością intelektualną, brata głównego bohatera granego przez Johnny’ego Deppa. DiCaprio pokazał niewiarygodną empatię, wyczucie i prawdę, za co zdobył swoją pierwszą nominację do Oscara.

"Wilk z Wall Street": charyzmatyczny Jordan Belfort

W 2013 roku świat poznał go w zupełnie nowej odsłonie. DiCaprio jako Jordan Belfort był błyskotliwy, dziki, bezczelny i hipnotyzujący. Martin Scorsese dał aktorowi przestrzeń do pokazania pełnego wachlarza możliwości - od błyskotliwej komedii po dramat. Rola ta potwierdziła, że DiCaprio potrafi całkowicie zdominować ekran.

"Zjawa": rola, która przyniosła mu pierwszego Oscara

Chociaż wielu uważa, że powinien dostać statuetkę dużo wcześniej, to właśnie "Zjawa" (2015) przyniosła mu upragnione wyróżnienie. W tej fizycznie i emocjonalnie wymagającej roli DiCaprio nie mówił wiele - ale każde jego spojrzenie, każdy ruch mówiły wszystko. Reżyser Alejandro González Iñárritu wykorzystał w pełni aktorską ekspresję Leo, a efekt był niezapomniany.

"Wyspa tajemnic": mrok, tajemnica i pełne zanurzenie

Ten psychologiczny thriller to popis precyzyjnej gry aktorskiej. DiCaprio jako agent federalny odkrywający tajemnice tytułowej wyspy trzyma widza w napięciu do ostatniej minuty. Jego kreacja to emocjonalna podróż przez stratę, paranoję i rozpacz - z finałem, który nie daje o sobie zapomnieć.

"Django": Leo w roli, która przeraża i fascynuje

Nieczęsto oglądamy DiCaprio w roli czarnego charakteru. A jednak w "Django" Quentina Tarantino stworzył jedną z najbardziej niepokojących postaci w swojej karierze. Jako plantator Calvin Candie był bezwzględny, wyrachowany, a jednocześnie niepokojąco magnetyczny. Scena, w której - mimo odniesionej rany - kontynuuje swoją kwestię z krwawiącą dłonią, przeszła do historii kina.

Zdjęcie Leonardo DiCaprio

Bo każdy jego wybór aktorski to gwarancja jakości. DiCaprio nie boi się trudnych ról, chętnie współpracuje z wizjonerskimi reżyserami i nigdy nie zadowala się przeciętnością. Dziś - jako dojrzały artysta i producent - wciąż wyznacza standardy. I wszystko wskazuje na to, że najlepsze dopiero przed nim.