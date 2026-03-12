"Psie pazury"

Oscar za najlepszą reżyserię (Jane Campion).

Akcja "Psich pazurów" rozgrywa się 1925 roku, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil (Benedict Cumberbatch) i George (Jesse Plemons), zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose (Kirsten Dunst) i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.

"Historia małżeńska"

Oscar za najlepszą aktorkę drugoplanową (Laura Dern).

"Historia małżeńska" portretuje losy małżeństwa Nicole (Scarlett Johansson) i Charliego (Adam Driver). On jest reżyserem teatralnym, ona aktorką. Po dziesięciu wspólnych latach ich relacja zaczyna się sypać w obliczu nowych perspektyw zawodowych. Nicole dostaje lukratywną propozycję z Los Angeles, Charlie ma okazję zadebiutować na Broadway'u. Idealna para zaczyna się coraz mocniej od siebie oddalać. Czy uda im się uratować małżeństwo i zadbać o opiekę nad synem?

Scarlett Johansson i Adam Driver Netflix materiały prasowe

"Grand Budapest Hotel"

4 Oscary: najlepsza charakteryzacja i fryzury, najlepsza muzyka oryginalna (Alexandre Desplat), najlepsza scenografia (Adam Stockhausen, Anna Pinnock), najlepsze kostiumy (Milena Canonero).

Głównym "Grand Budapest Hotel" Wesa Andersona jest M. Gustave (Ralph Fiennes) - legendarny konsjerż tytułowego hotelu, którego najlepszym przyjacielem jest młody chłopiec Zero Mustafa (Tony Revolori) odpowiedzialny w hotelu za bagaże gości. Intryga rozgrywającego się okresie międzywojnia filmu rozpoczyna się od kradzieży bezcennego renesansowego malowidła, która staje się zarzewiem walki o wielką rodzinną fortunę.

"Grand Budapest Hotel" Capital Pictures East News

Na ekranie oglądamy także takich aktorów jak: Edward Norton, Jason Schwarzman, Owen Wilson czy Bill Murray, którzy wsparci są przez gwiazdorskie epizody Saoirse Ronan, Adriena Brody'ego, Willema Dafoe, Leę Seydoux, Jeffa Goldbluma, Jude'a Lawa, Tildy Swinton, Harveya Keitela, Mathieu Amalrika, Toma Wilkinsona oraz F. Murraya Abrahama.

"Zapach kobiety"

Oscar za najlepszego aktora pierwszoplanowego (Al Pacino).

Akcja filmu skupia się wokół Charliego (Chris O'Donnell), nieśmiałego studenta prestiżowej szkoły, który w ramach pracy dorywczej ma zająć się niewidomym emerytowanym pułkownikiem, Frankiem Slade'em (Al Pacino). Chłopak spodziewa się spokojnych dni w towarzystwie zgorzkniałego weterana, jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Frank, mimo swojej niepełnosprawności, ma w sobie więcej życia niż niejeden młody człowiek. Postanawia zabrać Charliego do Nowego Jorku i pokazać mu, jak naprawdę wygląda wolność, ryzyko i smak życia. W tej niezwykłej relacji mistrz i uczeń wzajemnie się uczą - Frank na nowo odkrywa sens istnienia, a chłopak zaczyna rozumieć, czym jest odwaga i odpowiedzialność za własne decyzje.

Al Pacino w filmie "Zapach kobiety" City Light-Universal East News

"Pewnego razu w... Hollywood"

2 Oscary: za najlepszego aktora drugoplanowego (Brad Pitt) i najlepszą scenografię (Barbara Ling, Nancy Haigh).

"Pewnego razu... w Hollywood" w reżyserii Quentina Tarantino to opowieść o schyłku złotej ery kina i o ludziach, którzy próbują się w niej odnaleźć. Głównym bohaterem jest Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), aktor westernów, który powoli wypada z obiegu. Towarzyszy mu Cliff Booth (Brad Pitt) - jego dubler, kierowca i przyjaciel w jednym. Relacja tej dwójki to jeden z najbardziej poruszających wątków filmu. W tle przewijają się realne postaci - Sharon Tate (Margot Robbie), Bruce Lee, Roman Polański, a także sekta Charlesa Mansona.

"Pewnego razu... w Hollywood" HBO Max materiały prasowe

"Pewnego razu... w Hollywood" jest hołdem dla kina i telewizji końca lat 60. Jednocześnie to alternatywna wizja prawdziwych wydarzeń związanych z historią Sharon Tate. Zakończenie filmu świadomie odchodzi od faktów.