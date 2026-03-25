"Władca Pierścieni": Będzie nowa odsłona kultowej serii. Znamy szczegóły

Projekt nosi tytuł "The Lord of the Rings: Shadow of the Past". Jego scenariusz zostanie napisany przez Colberta, Philippę Boyens i Petera McGee. Prace nad nim zapowiedział Peter Jackson, reżyser trylogii "Władcy Pierścieni", w wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych. Zapewnił także, że realizacja "The Hunt for Gollum", za którego kamerą stoi Andy Serkis, idzie zgodnie z planem. Wszyscy mają być bardzo zadowoleni z gotowego materiału.

"Shadow of the Past" ma bazować na "Mgle w Kurhanach", ósmym rozdziale pierwszej księgi "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia".

"Shadow of the Past" ma bazować na "Mgle w Kurhanach", ósmym rozdziale pierwszej księgi "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia". Hobbici Frodo, Sam, Merry i Pippin trafiają w nim do Tyrn Gorthad (Wzgórz Kurhanów). Tam zostają uwięzieni we mgle przez złośliwego Upiora. Na ratunek przychodzi im spotkany w Starym Lesie Tom Bombadil.

"Wiesz, ile znaczą dla mnie książki [J.R.R. Tolkiena] i twoje filmy, ale najczęściej wracam do sześciu rozdziałów na początku 'Drużyny…', które nie znalazły się w pierwszej adaptacji" - mówił Colbert w rozmowie z Jacksonem.

Komik nigdy nie ukrywał, że jest fanem "Władcy Pierścieni". Był gospodarzem paneli poświęconych produkcjom z uniwersum podczas Comic-Conu. Pojawił się także w epizodzie filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga".