Wysokie wynagrodzenia aktorów wynikają przede wszystkim z połączenia ich rozpoznawalności, wpływu na sukces finansowy produkcji i talentu. Gwiazdy kina i telewizji przyciągają widzów do kin i platform streamingowych, co przekłada się na ogromne przychody z biletów, reklam i sprzedaży praw. Producentom opłaca się więc inwestować miliony w aktora, który może zwiększyć szanse filmu lub serialu na sukces, bo jedno znane nazwisko w obsadzie często gwarantuje większe zainteresowanie mediów i publiczności.

Wiele gwiazd otrzymuje nie tylko stałą gażę za udział w filmie, ale także procent od zysków kasowych, merchandisingu czy licencji międzynarodowych. Dzięki temu, jeśli produkcja odniesie sukces, aktorzy mogą zarobić sumy sięgające wielomilionowych kwot! Poniżej prezentujemy 5 aktorek i 5 aktorów, którzy w 2025 roku zarobili najwięcej!

Najlepiej zarabiające aktorki 2025 roku:

Scarlett Johansson - 43 miliony dolarów,

Millie Bobby Brown - 26 milionów dolarów,

Reese Witherspoon - 26 milionów dolarów,

Jennifer Aniston - 20 milionów dolarów,

Cameron Diaz - 20 milionów dolarów.

Najlepiej zarabiający aktorzy 2025 roku:

Adam Sandler - 48 milionów dolarów,

Tom Cruise - 46 milionów dolarów,

Mark Wahlberg - 44 miliony dolarów,

Brad Pitt - 41 milionów dolarów,

Denzel Washington - 38 milionów dolarów.

Zobacz też: Steven Spielberg pracuje nad kolejnym filmem. Będzie to western