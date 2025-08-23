Razem na planie, razem w życiu prywatnym. Ich filmy zarobiły ponad miliard dolarów

Paul W.S. Anderson i Milla Jovovich: poznali się na planie "Resident Evil"

Paul W.S. Anderson i Milla Jovovich poznali się na planie filmu, który zapoczątkował jeden z najdłuższych filmowych cykli, które powstały na podstawie hitowej gry komputerowej. Do tej pory nakręcili sześć filmów fabularnych na podstawie gier komputerowych Capcom. Pierwszy z nich zadebiutował na kinowych ekranach w 2002 roku; ostatni - "Resident Evil: Ostatni rozdział" w 2016. Za kamerą stanął Anderson, a we wszystkich częściach rolę główną zagrała Jovovich. Łącznie filmy o walce z wytworami Umbrella Corporation zarobiły na całym świecie 1,2 miliarda dolarów.

Mało brakowało, a do współpracy i bliższej relacji pary by nie doszło. W 2017 roku na łamach Inverse opublikowano artykuł "Resident Evil Oral History: Set Secrets From Its 15-Year Run", w którym Anderson i Jovovich opowiedzieli o ich początkowym... konflikcie.

Podczas prac nad scenariuszem Anderson wprowadził wiele poprawek, które nie spodobały się aktorce. Reżyser wypisał Alice, bohaterkę, w którą wcielała się Jovovich, z wielu scen, więc była prawie gotowa zrezygnować z udziału w produkcji.

"Paul przyszedł do mnie tego wieczora i dosłownie siedzieliśmy trzy godziny przeglądając cały scenariusz" - mówiła w rozmowie z wymienionym wyżej Inverse. "Pytał: ‘ale o co ci chodzi? To przecież niewiele zmienia'. Odpowiedziałam: 'dlaczego nie zaczniemy od pierwszej strony’? Wypunktowałam każdy fragment, w którym czułam, że wycięto wszystkie moje świetne sceny. Tak zaczęła się nasza relacja".

Zdjęcie Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich / Oleg Nikishin/Epsilon / Getty Images

Paul W.S. Anderson i Milla Jovovich: nakręcili razem dziewięć filmów

Od tej pory współpracują tak przy każdym filmie, który kręcą. Od 2002 roku współpracowali przy pięciu kontynuacjach "Resident Evil", "Trzech muszkieterach" (2011), przygodowym filmie akcji "Monster Hunter" (również adaptacji gry komputerowej) oraz "Na zaginionych ziemiach", którego scenariusz oparty jest na opowiadaniu George’a R.R. Martina.

Ich wspólne filmy, w większości produkcje klasy B, zbierają mieszane recenzje. “Na zaginionych ziemiach" okazało się finansową porażkę w kinach, jednak zyskało drugie życie na streamingu.

O ich filmowej współpracy żartował kilka lat temu w jednym z wywiadów Anderson: “[Milla] jest moją największą krytyczką, a ja - jej największym fanem. Kiedy ona jest szczęśliwa, ja jestem bardzo szczęśliwy (...)".

Paul W. S. Anderson i Milla Jovovich są małżeństwem od 16 lat. Pobrali się w 2009 roku, dwa lata po narodzinach ich pierwszej córki Ever. Później powitali na świecie Dashiel i Osian.

Zdjęcie Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich / Steven Ferdman/Patrick McMullan / Getty Images

Paul W.S. Anderson i Milla Jovovich: wczoraj obchodzili rocznicę ślubu

Wczoraj, z okazji 16 rocznicy ślubu, Jovovich udostępniła kilka zdjęć z Andersonem. Napisała:

"Najlepsze życzenia z okazji rocznicy dla mnie i mojego wspaniałego męża Paula. Jestem szczęśliwa, że mam cię u boku. Jesteś najlepszą osobą w moim życiu. Twoje wsparcie, nieskończona miłość, rozmowy, śmiech, uwaga dla mnie i naszych dzieci, szczęście, które nam przynosisz jest nie do opisania. Inspirujesz mnie do bycia lepszą, słuchasz, jak mówię o moich szalonych pomysłach, jesteś moim partnerem w naszych projektach, który zawsze mi pomaga stać się lepszą wersją siebie (...) Dziękuję ci za wspaniałe i istotne życie, które razem zbudowaliśmy".

