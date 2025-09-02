Woody Allen chwali Donalda Trumpa. "To świetny aktor"
Woody Allen gościł w podcaście "Club Random" komika Billa Mahera. 89-letni reżyser mówił między innymi o Donaldzie Trumpie. Chociaż nie zalicza się do zwolenników 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, docenia jego zdolności aktorskie.
"Jestem jedną z niewielu osób, które mogą powiedzieć, że kierowały Trumpem. Wyreżyserowałem go w filmie" – żartował Allen, odnosząc się do krótkiego występu obecnego prezydenta w jego "Celebrity" z 1998 roku. Trump zagrał tam samego siebie. Jest na ekranie przez kilkanaście sekund.
"Bardzo dobrze mi się z nim pracowało. I jest bardzo dobrym aktorem. Był przy tym bardzo uprzejmy i zawsze robił wszystko dobrze. Miał prawdziwy talent do show-biznesu" – kontynuował Allen.
Maher przerwał mu i ostrzegł, że osoby, które mówią miłe rzeczy o Trumpie, mierzą się później z ostracyzmem przemysłu rozrywkowego. "Nie wiesz, co to być scancelowanym [dopóki nie pochwalisz Trumpa]" – żartował, odnosząc się do licznych kontrowersji, które właściwie zakończyły filmową karierę Allena.
"Wiesz, jestem demokratą. Głosowałem na Kamalę Harris. I nie podoba mi się 95 procent jego postulatów. Może nawet 99 procent" – przerwał mu reżyser. "Jednak jako aktor był bardzo dobry. Wypadł wiarygodnie. I ma ogromną charyzmę".
"Dziwi mnie, że poszedł w politykę. Polityka to ciągły ból głowy, trudne decyzje i agonia. A to był gość, którego widziałem na meczach Knicksów, lubił grać w golfach i oceniać dziewczyny w konkursach piękności. To rzeczy, które są relaksujące i przyjemne. Po co ktoś chciałby nagle mierzyć się z problemami politycznymi? Nie potrafię tego zrozumieć. Wygląda na to, że jemu to nie przeszkadza" – zakończył. "Bycie prezydentem, to ostateczna rola aktorska".
Allen nie przejmuje się tym, jak zostaną odebrane jego słowa. Twórcy "Annie Hall" od lat towarzyszą kontrowersje wynikające z oskarżeń stawianych mu przez byłą żonę Mia Farrow i ich córkę Dylan. W ostatnich dniach krytykowano go za udział online w Międzynarodowym Tygodniu Filmowym w Moskwie. Podczas rozmowy z Fiodorem Bondarczukiem mówił między innymi, że chętnie nakręciłby koprodukcję z Rosją.