John Heard: niezapomniany ojciec Kevina

John Heard karierę aktorską rozpoczął na off-Broadwayu. W 1975 roku po raz pierwszy pojawił się na małym ekranie w telewizyjnym dramacie wojennym "Valley Forge". Przez kilka lat związany był głównie z produkcjami telewizyjnymi. W latach 80. rozpoczął podbój kin. Wystąpił w rolach głównych w "Sposobie Cuttera" (1981), "Ludziach-kotach" (1982) i "C.H.U.D." (1984).

Kariera Johna Hearda obejmowała ponad 40 lat, dziesiątki filmów i seriali. Wśród nich wymienić warto m.in. "Rodzinę Soprano" (za rolę detektywa Vina Makaziana otrzymał nominację do nagrody Emmy), "Szkarłatną literę", "Raport Pelikana" czy "Skazanego na śmierć". Jednak dla większości widzów na zawsze pozostanie ojcem Kevina ze świątecznego hitu.

W 1990 roku wystąpił jako Peter McCallister w kultowej dziś komedii "Kevin sam w domu" . Dwa lata później powtórzył rolę w "Kevinie samym w Nowym Jorku". To właśnie z tej kreacji był odtąd najbardziej znany.

Zdjęcie Obsada filmu "Kevin sam w domu" / TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO/Collection ChristopheL via AFP / AFP

John Heard: los go nie oszczędzał

Chociaż układało mu się w życiu zawodowym, to w prywatnym nie miał tyle szczęścia. Był aż trzykrotnie żonaty. Pierwszą żoną Johna Hearda była aktorka, Margot Kidder. Para pobrała się w sierpniu 1979 roku, a już po kilku dniach ogłosili separację.

Ze związku z aktorką Melissą Leo doczekał się syna Johna Matthew "Jacka" Hearda III. W 1991 roku kobieta oskarżyła aktora o napaść i pobicie. Z małżeństwa z Sharon Heard doczekał się syna, Maxa i córki Anniki. Para rozwiodła się po ośmiu latach. 24 maja 2010 roku Heard poślubił Lanę Pritchard. To małżeństwo nie przetrwało nawet roku.

Zdjęcie John Heard / Rodrigo Vaz/FilmMagic / Getty Images

W grudniu 2016 na rodzinę aktora spadła ogromna tragedia. Jego 22-letni syn Max został znaleziony martwy. Młody mężczyzna umarł we śnie w wyniku przedawkowania. Śmierć syna była ogromnym ciosem dla aktora.

21 lipca 2017 roku do mediów trafiła informacja o śmierci Johna Hearda. Aktor został odnaleziony w hotelowym pokoju w Palo Alto w Kalifornii, w którym dochodził do siebie po przebytej trzy dni wcześniej operacji. Obsługa hotelu od razu rzuciła się na pomoc. Jednak życia aktora nie udało się uratować. Początkowo nie była znana przyczyna śmierci.

Portal TMZ dotarł raportu toksykologicznego, według którego w organizmie aktora miały znajdować się silne substancje. Sekcja zwłok wykazała, że 72-letni aktor zmarł w wyniku zawału serca. Aktor został pochowany w grobie rodowym obok swojego syna. Mała, rodzinna ceremonia odbyła się 12 sierpnia 2017 roku.

